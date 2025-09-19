Yeni nesil suç çeteleri ve yöntemleri! A Haber özel detaylara ulaştı

19 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 12:56 Güncelleme: 19.09.2025 12:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç çetelerini bir bir çökertiyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o operasyonlardan birkaçına ait görüntülere ulaştı. Hem o görüntüleri hem de yeni nesil suç çetelerinin başvurduğu yöntemleri ve polisin operasyonlarının perde arkasını canlı yayında anlattı.

İSTANBUL'DA YENİ NESİL SUÇ ÇETELERİNE DARBE!

Muhabirimiz Mehmet Karataş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dijital platformları kullanarak organize olan ve "yeni nesil" olarak adlandırılan suç çetelerine yönelik düzenlediği operasyonlarla birçok şüpheliyi yakaladığını söyledi. Çetelerin hedeflerini sosyal medya üzerinden önce tehdit ettiği ardından silahlı saldırılar düzenlediği tespit edildi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SOSYAL MEDYADAN ELEMAN DEVŞİRME

Zeytinburnu'nda bir sağlık merkezinin girişinde, kimliği belirsiz bir saldırgan montunun altına sakladığı uzun namlulu silahla bir kişiye saldırı düzenledi. Saldırganın hedefindeki kişiyi tanımadığı sosyal medya platformları üzerinden organize olan bir çete tarafından yönlendirildiği belirlendi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

PLAKASIZ GEZİNTİ

Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Plakanın tüm birimlere bildirilmesinin ardından Beyoğlu'nda devriye gezen polis ekipleri üzerinde plaka bulunmayan şüpheli bir motosikleti durdurdu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇETEYİ ÇÖKERTEN FOTOĞRAF

Motosikletteki iki kişinin telefonlarında yapılan incelemede, Zeytinburnu'ndaki saldırıda kullanılan araca ait plakanın fotoğrafı bulundu. Bu delil üzerine şüphelilerin suçla bağlantısı ortaya çıkarıldı. Operasyonun devamında, olayın azmettiricisi olan çeteyle ilişkili toplam 8 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TEHDİT MESAJI, KURŞUNLAMA VE VİDEO SERVİSİ

Bir diğer olayda ise Ümraniye'deki bir iş yeri sahibi yabancı bir numaradan tehdit mesajı alarak para talebiyle karşılaştı. İş yeri sahibinin talebi reddetmesi üzerine çete üyeleri kapalı olduğu bir saatte iş yerine gelerek kurşunla ateş açtı. Saldırganların bu anları videoya kaydedip iş yeri sahibine "Dün mesaj attık, bugün saldırdık. Yarın parayı vermezseniz öldürürüz" notuyla gönderdiği ortaya çıktı. İstanbul Polisi, düzenlediği şafak operasyonuyla bu çetenin tüm üyelerini yakaladı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YENİ NESİL ÇETELERİN YÖNTEMİ

Yeni nesil çeteleri önce mesaj yoluyla tehdit ediyor ardından iş yerine kurşunlama veya kişiyi yaralamaya yönelik caydırıcı saldırılar düzenliyor. Yapılan istihbarat çalışmaları sayesinde birçok olayın henüz gerçekleşmeden engellendiği ifade edildi. İstanbul Emniyeti'nin, suçlulara geçit vermemek adına operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

