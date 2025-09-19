Yeni nesil suç çeteleri ve yöntemleri! A Haber özel detaylara ulaştı

Ekran görüntüsü / A Haber

TEHDİT MESAJI, KURŞUNLAMA VE VİDEO SERVİSİ

Bir diğer olayda ise Ümraniye'deki bir iş yeri sahibi yabancı bir numaradan tehdit mesajı alarak para talebiyle karşılaştı. İş yeri sahibinin talebi reddetmesi üzerine çete üyeleri kapalı olduğu bir saatte iş yerine gelerek kurşunla ateş açtı. Saldırganların bu anları videoya kaydedip iş yeri sahibine "Dün mesaj attık, bugün saldırdık. Yarın parayı vermezseniz öldürürüz" notuyla gönderdiği ortaya çıktı. İstanbul Polisi, düzenlediği şafak operasyonuyla bu çetenin tüm üyelerini yakaladı.