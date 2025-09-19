19 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İstanbul’da yeni nesil suç çetelerine darbe! Özel detaylar A Haber’de
İstanbul’da yeni nesil suç çetelerine darbe! Özel detaylar A Haber’de

İstanbul’da yeni nesil suç çetelerine darbe! Özel detaylar A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2025 12:28
İstanbul Emniyeti, mesajla başlayan silahlı saldırılar ve iş yeri kurşunlamalarıyla gündeme gelen suç örgütlerini düzenlediği operasyonlarla çökertti. 100 saatlik kamera görüntüsüyle iz sürülen çetelerin yöntemleri ve operasyonların perde arkası ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da yeni nesil suç çetelerine darbe! Özel detaylar A Haber’de
İnsanlık neden huzur bulamıyor?
İnsanlık neden huzur bulamıyor?
İstanbul’da yeni nesil suç çetelerine darbe!
İstanbul’da yeni nesil suç çetelerine darbe!
Yahşihan Belediyesi’ne operasyon! Başkan gözaltında
Yahşihan Belediyesi'ne operasyon! Başkan gözaltında
Milli kara ve hava araçları Teknofest’te!
Milli kara ve hava araçları Teknofest’te!
Tunç Soyer ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Tunç Soyer ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz şifresi!
“Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz” şifresi!
Türkiye’nin savunmadaki gücü: Çelik Kubbe
Türkiye'nin savunmadaki gücü: Çelik Kubbe
Mısır medyasına Gazze açıklaması!
Mısır medyasına Gazze açıklaması!
Gazze’de soykırım Tel Aviv’de eğlence!
Gazze’de soykırım Tel Aviv’de eğlence!
Türkiye ve Mısır’dan 13 yıl aradan sonra ilk
Türkiye ve Mısır'dan 13 yıl aradan sonra ilk
CHP’de baskın kurultay!
CHP’de baskın kurultay!
Her alanda Kudüs davasına sahip çıktı
Her alanda Kudüs davasına sahip çıktı
Daha Fazla Video Göster