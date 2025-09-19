19 Eylül 2025, Cuma
İstanbul’da yeni nesil suç çetelerine darbe! Özel detaylar A Haber’de
İstanbul Emniyeti, mesajla başlayan silahlı saldırılar ve iş yeri kurşunlamalarıyla gündeme gelen suç örgütlerini düzenlediği operasyonlarla çökertti. 100 saatlik kamera görüntüsüyle iz sürülen çetelerin yöntemleri ve operasyonların perde arkası ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.