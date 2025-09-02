CHP İstanbul’da deprem! Kongrede usulsüzlük iddiaları mahkemeye taşındı: Cemal Canpolat partide bölünmüşlüğü ortaya koydu | CHP delegeleri pazara dönüştürüldü mü?

(ahaber.com.tr foto)

39. OLAĞAN KURULTAY SÜRECİ DURDU

Usulsüzlük iddiaları nedeniyle, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun başlattığı 39. Olağan Kurultay süreci de mahkeme kararıyla durduruldu. Karataş, "Eğer bu süreç durdurulmasaydı, kongrede delege seçimlerindeki şaibeler nedeniyle bir başka kriz daha yaşanacaktı" ifadelerini kullandı.

CHP'DE BÖLÜNMÜŞLÜK VE SİYASİ MESAJLAR

Gürsel Tekin'in açıklamaları, CHP'deki bölünmüşlüğü de gözler önüne serdi. Tekin, hem kendi genel başkanlarıyla hem de Özgür Çelik ile görüşeceklerini ifade etti. Karataş, "Gürsel Tekin'in mesajı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce verdiği 'kayyum kim gelsin' mesajını hatırlatıyor. CHP'de net bir çizgi çekildi" dedi.