CHP İstanbul’da deprem! Kongrede usulsüzlük iddiaları mahkemeye taşındı: Cemal Canpolat partide bölünmüşlüğü ortaya koydu | CHP delegeleri pazara dönüştürüldü mü?

02 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr
Giriş: 02.09.2025 19:40
CHP İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığı iddialarını haklı bulan mahkeme, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Kararın ardından partinin en kritik il teşkilatının başına Gürsel Tekin ve ekibi kayyum olarak atandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında, “Görevden uzaklaştırılan il başkanı binaya gidiyor, aynı saatlerde Gürsel Tekin’in de oraya gelmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ni artık gerçek CHP’liler yönetecek mesajı verdi.” ifadeleriyle gelişmeleri aktardı.

İstanbul'da siyasi kulisler hareketlendi. CHP İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük iddiaları mahkeme tarafından haklı bulundu. Mevcut il başkanı ve yönetim tedbiren görevden alındı. Yönetimin başına Gürsel Tekin liderliğindeki kayyum heyeti atandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş olayın perde arkasını canlı yayında aktardı.

MAHKEME KARARIYLA İSTANBUL İL YÖNETİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde bazı usulsüzlükler yaşandığı iddiaları üzerine dava açıldı. İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi, ilk kongrede alınan tüm kararların hükümlerini tedbiren durdurdu. Mahkeme ayrıca, kongrede seçilen il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulunun görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

GÜRSEL TEKİN'E KAYYUM GÖREVİ

Mahkeme kararının ardından partinin en önemli il teşkilatını kongreye götürmesi için Gürsel Tekin ve ekibi kayyum olarak atandı. Tekin, göreve sıcak baktığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçek CHP'liler yönetecek" mesajı verdi.

A Haber moderatörü Banu El, "İstanbul'da hareketli saatlere giriyoruz. Görevden alınan il başkanı CHP İstanbul İl Binası'na giderken, Gürsel Tekin ve ekibinin de aynı binaya gitmesini beklemeliyiz" dedi.

KONGREDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Davanın temel gerekçesi, 8 Ekim 2023'teki kongrede delege seçiminde yaşanan usulsüzlükler olarak gösteriliyor. Delegelerin seçiminde yapılan hataların yalnızca İstanbul İl Kongresi'ni değil, ilerleyen büyük kongreleri de etkilediği ifade edildi.

CEMAL CANPOLAT, KONGRE KÜRSÜSÜNDE ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ:

"Belediyelerde delege pazarı kurabilirsiniz. CHP delegeleri öyle bir işe girmekten, makam sahibi olmaktan onurlarını, hasiyetlerini satmayacaktır."

Mehmet Karataş, Canpolat'ın açıklamalarının seçim öncesinde gerçekleştiğini ve usulsüzlük iddialarının mahkemeye taşındığını belirtti.

DELEGELERDE ŞAİBE VE RAKAM İDDİALARI

Mahkeme kararında, 196 delegenin görevden uzaklaştırılması dikkat çekiyor. Büyük kurultayda İstanbul'dan toplam 200 delege oy kullanıyor. Karataş, "Bazı delegelere 700.000 lira, bazılarının ise 150.000 ile 350.000 arasında teklifler sunulduğu iddiaları mahkemede gündeme geldi. Bu durum büyük kurultayı doğrudan etkiliyor" dedi.

39. OLAĞAN KURULTAY SÜRECİ DURDU

Usulsüzlük iddiaları nedeniyle, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun başlattığı 39. Olağan Kurultay süreci de mahkeme kararıyla durduruldu. Karataş, "Eğer bu süreç durdurulmasaydı, kongrede delege seçimlerindeki şaibeler nedeniyle bir başka kriz daha yaşanacaktı" ifadelerini kullandı.

CHP'DE BÖLÜNMÜŞLÜK VE SİYASİ MESAJLAR

Gürsel Tekin'in açıklamaları, CHP'deki bölünmüşlüğü de gözler önüne serdi. Tekin, hem kendi genel başkanlarıyla hem de Özgür Çelik ile görüşeceklerini ifade etti. Karataş, "Gürsel Tekin'in mesajı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce verdiği 'kayyum kim gelsin' mesajını hatırlatıyor. CHP'de net bir çizgi çekildi" dedi.

