Alaska'daki zirvenin asıl nedeni Bakü-Erivan ticaret hattı mı? A Haber'de dikkat çeken değerlendirme: Trump Putin'e Zengezur Koridoru'na katılmayı teklif edecek
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştireceği zirve öncesi gözler Ukrayna'daki sürece çevrilirken diğer yandan iki liderin Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasının detaylarını konuşacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Trump'ın Kafkasya'da gerçekleşmesi planlanan Zengezur Koridoru ya da yeni adıyla Trump Barış ve Refah Koridoru'nun doğrudan Rusya'yı etkileyecek olması nedeniyle iki liderin 15 Ağustos'taki görüşmesinde ticaret hattının da ele alınması bekleniyor. Peki Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'ya yönelik ne sonuç çıkacak? ABD-Rusya arasında misillemeler sona erecek mi? Ticaret yolu anlaşması Rusya'yı nasıl etkiliyor? A Haber'de Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile aylardır süren Ukrayna sürecinin ardından iki lider Alaska'da düzenlenecek zirve ile bir araya gelecek. Trump-Putin görüşmesinin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgede ateşkes sağlanması olurken diğer yandan geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasının da masaya yatırılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde Zengezur Koridoru olarak bilinen ticaret hattının yeni adıyla Trump Barış ve Refah Yolu olarak imzaların atılması doğrudan Rusya'nın olumsuz etkileneceği konuşuluyor. Rusya'nın arka bahçesi olan Kafkasya'da Trump'ın yeni bir anlaşmayı devreye sokması iki lider tarafından görüşmede ele alınması beklenirken, A Haber'de Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Mete Sohtaoğlu ve Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla Alaska'daki tarihi zirveye yönelik değerlendirmelerde bulunarak süreci ele aldı.
"RUS KAYNAKLARI GÖRÜŞMEDEN BARIŞ ÇIKACAĞINI BELİRTİYOR"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu Trump-Putin görüşmesinin oldukça ilginç olacağına dikkat çekerek, "Alaska'da gerçekleşmesi beklenen zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de çağrılma planı vardı fakat çağırılacak mı bilinmiyor. Rus kaynakları tarafından Putin'in görüşmeye katılacağı ve barış çıkacağı söyleniyor. ABD-Rusya arasındaki Kuzey Kutbu'nu kapsayacak şekilde bambaşka durumların konuşulacağı bir mesele olacağını düşünüyorum." dedi.
"TRUMP, PUTİN'E ZENGEZUR KORİDORUNA KATILMAYI TEKLİF EDECEK"
Mete Sohtaoğlu, geçtiğimiz gün Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasında Trump'ın Zengezur Koridoru olarak bilinen ticaret hattının Trump Barış ve Refah Yolu olarak ilan edilmesinin ardından Rusya'nın nüfus oranı bakımında etkileneceğini ifade ederek masada bu koridorun konuşulacağını belirtti.
"TRUMP BAZI KONULARDA TAVİZ VERECEK"
Sohtaoğlu, açıklamalarının devamında; "Trump, Putin ile görüşmesinde Zengezur Koridoru olarak bilinen yeni adıyla Trump Barış ve Refah Yolu'nda Rusya'ya katılma teklifinde bulunacak. ABD'nin 99 yıllığına kiraladığı yada ABD şirketine vereceği dediği nokta Ermenistan topraklarında. ABD Zengezur Koridoru'nda engelsiz bir yol istiyor. Azerbaycan'dan başlayan ticaret yolu Ermenistan topraklarındaki Zengezur Koridoru'ndan ardından Nahçivan üzerinden Türkiye'ye ticaret yolu gerçekleşecek. Alaska'daki görüşmelerde Trump, Putin'i Rusya'nın arka bahçesindeki ticaret yolu anlaşması nedeniyle bazı konularda taviz verecek." dedi.
"ALASKA'DAN YEŞİL IŞIK ÇIKMAYACAK"
Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise Alaska'daki görüşmede öncelikli konu Ukrayna'da ateşkes konusu olacağına dikkat çekerek "Trump ve Zelenskiy arasında toprakların bütünlüğü ve mineral anlaşması durumu var. Putin şuan da ABD'den ne koparırsam kârdır mantığıyla hareket ediyor. Avrupa ülkeleri ise ABD'ye hiçbir şey sorulmamasından şikayet ederken ABD Başkan Yardımcı ve İngiltere Dışişleri Bakanı ile beraber Avrupa ülkelerini ikna etmeye çalışıyor. Alaska'dan çıkacak bir anlaşmadan ben bir yeşil ışık çıkacağını düşünmüyorum." dedi.
"ZENGEZUR KORİDORU İLE RUSYA KAYBETME RİSKİNDE"
Putin Zengezur Koridoru'ndaki ticaret anlaşmasıyla daha fazla nüfus alanı kaybedeceğini ifade eden Sohtaoğlu "Gürcistan için bu ticaret koridoru kriz teşkil ediyor. Rusya yanlısı bir yönetim ve AB'nin gözünün olması ve Osetya bölgesi sıkıntısı olması dolayısıyla Gürcistan'ı çok etkileyecek. Zengezur Koridoru'ndaki barış anlaşması paraflanmış olsa bile Ermenistan'ın bazı yasa değişiklikleri yapması gereken bir süreç var." dedi.
"TRUMP BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ROL ÇALDI"
Mete Sohtaoğlu, Temmuz ayında gerçekleşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmesinde Kafkasya coğrafyasının Türkiye-Ermenistan sürecinin normalleşme adımlarıyla Azerbaycan ve Ermenistan'ın da barıştığını yazılı olmayan bir ifade ile bilindiğini belirterek "Trump, Başkan Erdoğan'dan rol çaldı. 1 Temmuz'da bu anlaşmanın imzalandığını bölgedeki herkes biliyordu. Sadece resmi bir açıklama yapılmadı. 1 Temmuz'da Erdoğan-Paşinyan görüşmesinde bölgeyi takip eden herkes Türkiye-Ermenistan normalleşmesinde herşey tamam. Hatta Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ile Ermenistan'ı barıştırdığı söyleniyordu." dedi.
"RUSYA AB'NİN GAZ TEDARİKÇİSİ OLAMAYACAK"
Mete Sohtaoğlu açıklamalarının devamında Trump Barış ve Refah Yolu projesinin hayata geçmesi durumunda Rusya'nın enerji satşı konusunda ciddi ekonomik risk ile karşılaşacağını vurgularken "Bu proje devreye girmesi durumunda Rusya Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gaz tedarikçisi olmayacak. En az 10 yıl boyunca Rusya AB ülkelerinin enerji satamayacak ve Rusya'nın rolünü Azerbaycan alacak. Azerbaycan üzerinden Ermenistan ve Türkiye üzerinden batıya doğru uzanan ticaret yoluyla 3 ülke ciddi avantaj elde edecek. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Rusya'nın en büyük korkusu olan petrol fiyatlarının düşmesine neden olacak." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuvvetli geliyor: Kavurucu sıcaklar yetmedi, fırtına da eklendi! 4 ilde sarı kodlu alarm verildi! Çanakkale, Balıkesir, Manisa...
- Perseid meteor yağmuru SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 2025 Perseid meteor yağmuru nasıl izlenir?
- Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru takvimi 2025 | ATK başvuru şartları neler, KPSS aranıyor mu? Güvenlik görevlisi, koruma...
- Ayla Başar neden öldü, hasta mıydı? Şarkıcı Ayla Başar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...
- 2025’te Lise KPSS var mı, yok mu? KPSS Ortaöğretim sınavı kaç yılda bir yapılıyor, kimler başvurabilir?
- Damla Kent Projesi (DMLKT) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot verdi? DMLKT borsada ne zaman işlem görecek?
- Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler
- TCDD MAKİNİST ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR 2025 | TCDD 229 işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman olacak?
- iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri | iOS 26 güncellemesi ile hangi yenilikler gelecek, özellikleri neler?
- Memur ve 4C'liye TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI | 6,5 milyon kişinin yeni hakları için geri sayım başladı! Enflasyon farkı, artış oranları...
- Balıkesir depreminde amcasını kaybeden ünlü oyuncu kim? Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Meteoroloji’den hava raporu 11 Ağustos | Sıcaklıklar 7 derece artıyor, 60 km hızla fırtına geliyor! İstanbul, İzmir, Balıkesir...