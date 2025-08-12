Alaska’daki zirvenin asıl nedeni Bakü-Erivan ticaret hattı mı? A Haber’de dikkat çeken değerlendirme: Trump Putin’e Zengezur Koridoru’na katılmayı teklif edecek

ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile aylardır süren Ukrayna sürecinin ardından iki lider Alaska'da düzenlenecek zirve ile bir araya gelecek. Trump-Putin görüşmesinin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgede ateşkes sağlanması olurken diğer yandan geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasının da masaya yatırılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde Zengezur Koridoru olarak bilinen ticaret hattının yeni adıyla Trump Barış ve Refah Yolu olarak imzaların atılması doğrudan Rusya'nın olumsuz etkileneceği konuşuluyor. Rusya'nın arka bahçesi olan Kafkasya'da Trump'ın yeni bir anlaşmayı devreye sokması iki lider tarafından görüşmede ele alınması beklenirken, A Haber'de Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Mete Sohtaoğlu ve Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla Alaska'daki tarihi zirveye yönelik değerlendirmelerde bulunarak süreci ele aldı.

"RUS KAYNAKLARI GÖRÜŞMEDEN BARIŞ ÇIKACAĞINI BELİRTİYOR"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu Trump-Putin görüşmesinin oldukça ilginç olacağına dikkat çekerek, "Alaska'da gerçekleşmesi beklenen zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de çağrılma planı vardı fakat çağırılacak mı bilinmiyor. Rus kaynakları tarafından Putin'in görüşmeye katılacağı ve barış çıkacağı söyleniyor. ABD-Rusya arasındaki Kuzey Kutbu'nu kapsayacak şekilde bambaşka durumların konuşulacağı bir mesele olacağını düşünüyorum." dedi.