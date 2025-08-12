A Haber canlı yayınında beton testi! Binalar ne kadar depreme dayanıklı?
Balıkesir'de 11 Ağustos günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki çok sayıda ilde büyük korku yaşandı. Sındırgı ilçesinde bulunan 3 katlı binanın yıkılmasının ardından yapının alt katında daha önce pide salonu sonrasında ise eczanenin bulunması nedeniyle akıllara binanın kolonları kesildi mi? sorularını getirdi. A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım yıkılan binanın görüntülerini inceleyerek değerlendirmelerde bulunurken canlı yayına karot örnekleri getirerek beton testinin nasıl yapıldığını anlattı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere İzmir, Uşak, Tekirdağ, Ankara ve birçok ilde hissedilerek vatandaşlara büyük panik yaşattı. Depremde binalarından endişe duyan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirirken diğer yandan bina sağlamlığı ve depreme dayanıklı yapılar yeniden gündeme geldi. A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım farklı karot örnekleriyle binaların depreme dayanıklı olup olmadığını profesyonel test cihazları ile nasıl denendiğini göstererek testlerin nasıl yapıldığını anlattı. Yıldırım ayrıca Sındırgı'da yıkılan 3 katlı binanın neden yıkıldığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"AZ SÜREN DEPREMLERDE BİNANIN YIKILMASI BÜYÜK BİR SORUN"
İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın alt katında daha önce pide salonu ardından ise eczanenin bulunmasının ardından akıllara kolonlar mı kesildi? sorusunu yanıtlayarak şu ifadeleri kullandı;
"Bina bitişik nizamlı ve bu tarz binalar genelde olduğu gibi yere yıkılır. Dikkat edilirse bu bina sallantıda kırıldığında olduğu gibi yıkılır çünkü hareket edecek alanı yok. Az süren bir depremde bir bina yıkılıyorsa bu yapıda bir sorun var demektir. İnceleme yapmadan kolon kesildi demek doğru değildir. Binanın yüksekliğine baktığımız zaman yan tarafındaki binalarla aynı yükseklikte değil. Burada olan durum normal olabilir."
CANLI YAYINDA BETON TESTİ
İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında birçok binadan karot örneği getirerek canlı yayında bina testi gerçekleştirdi.
Yıldırım, Schmidt Çekici (Beton Test Çekici) ile beton kalitesini ölçtüklerini belirterek bu testlerin oldukça önemli olduğunu ve binanın depreme dayanıklı olup olmadığını çıkan rakamlarla bilgi edindiklerini şu sözler ile ifade etti:
"Beton yıllar geçtikçe un ufak olabilir. Bu test kimi zaman yanıltabilir. Hazır ve 5 yıllık bir betona test yapıldığında 34 okuduğunda C30-C25 mukavemetini alabilirsiniz. Fakat 30-40 yıllık bir binadan karot alındığında 34 okuduğunda C25-C30'u vermez. Testte C14 gibi bir rakam verir. Burada test yapılırken binanın yaşını öncelik almak önemli. Taramalarda yanılmasınlar. Bu beton Schmidt Çekici (Beton Test Çekici) ile fikir amaçlı kullanılmalı. Schmidt Çekici (Beton Test Çekici) fikri verir, işe yarar ve betonun kalitesi hakkında kalibre eder."
"ÇAKIL TAŞI BETONDA YÜZEYE YAPIŞMADIĞI İÇİN KOLAY DAĞILIR"
"Yeni bir binadan alınan 2 karotu gösterecek olursak iyi sıkışmamış ve içinde aralıklar olan beton parçasının içi boş halde. Bu karottan alınan bina riskli demektir. Betonda bulunan çakılı en büyük yanı yüzey yapışması iyi olmadığı ve büyüklüğü binanın sağlamlığı açısından kusur etkisi yapar. Deprem salınımında çakıl taşı betonda kolayca açılır ve dağılır."
1999 ÖNCESİ BİNALAR DEPREME DAYANIKLI MI?
İstanbul'da dolu tuğlalı binalarda 1999 yılında bir şey olmadı. O kolonlardan karot alındığında bina kötü deniliyor. Ama o bina yıkılmadıysa dolu tuğlalarla inşaat yapılmışsa, duvar kalınlığı yeterince varsa deprem kayma dayanımlarını yeterince karşılıyorsa depreme karşı koyabiliyor. Mesela eski tarihi binalarda da aynı mantık mevcuttur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru takvimi 2025 | ATK başvuru şartları neler, KPSS aranıyor mu? Güvenlik görevlisi, koruma...
- Ayla Başar neden öldü, hasta mıydı? Şarkıcı Ayla Başar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...
- 2025’te Lise KPSS var mı, yok mu? KPSS Ortaöğretim sınavı kaç yılda bir yapılıyor, kimler başvurabilir?
- Damla Kent Projesi (DMLKT) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot verdi? DMLKT borsada ne zaman işlem görecek?
- Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler
- TCDD MAKİNİST ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR 2025 | TCDD 229 işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman olacak?
- iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri | iOS 26 güncellemesi ile hangi yenilikler gelecek, özellikleri neler?
- Memur ve 4C'liye TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI | 6,5 milyon kişinin yeni hakları için geri sayım başladı! Enflasyon farkı, artış oranları...
- Balıkesir depreminde amcasını kaybeden ünlü oyuncu kim? Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Meteoroloji’den hava raporu 11 Ağustos | Sıcaklıklar 7 derece artıyor, 60 km hızla fırtına geliyor! İstanbul, İzmir, Balıkesir...
- Ankara'da deprem 11 Ağustos | Çankırı, Kırıkkale, Bolu... Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?
- Yaz okulları tatil mi? 11 Ağustos Pazartesi Balıkesir'de yaz okulları var mı, yok mu? Ders işlenecek mi?