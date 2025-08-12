A Haber canlı yayınında beton testi! Binalar ne kadar depreme dayanıklı?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere İzmir, Uşak, Tekirdağ, Ankara ve birçok ilde hissedilerek vatandaşlara büyük panik yaşattı. Depremde binalarından endişe duyan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirirken diğer yandan bina sağlamlığı ve depreme dayanıklı yapılar yeniden gündeme geldi. A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım farklı karot örnekleriyle binaların depreme dayanıklı olup olmadığını profesyonel test cihazları ile nasıl denendiğini göstererek testlerin nasıl yapıldığını anlattı. Yıldırım ayrıca Sındırgı'da yıkılan 3 katlı binanın neden yıkıldığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"AZ SÜREN DEPREMLERDE BİNANIN YIKILMASI BÜYÜK BİR SORUN"

İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın alt katında daha önce pide salonu ardından ise eczanenin bulunmasının ardından akıllara kolonlar mı kesildi? sorusunu yanıtlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Bina bitişik nizamlı ve bu tarz binalar genelde olduğu gibi yere yıkılır. Dikkat edilirse bu bina sallantıda kırıldığında olduğu gibi yıkılır çünkü hareket edecek alanı yok. Az süren bir depremde bir bina yıkılıyorsa bu yapıda bir sorun var demektir. İnceleme yapmadan kolon kesildi demek doğru değildir. Binanın yüksekliğine baktığımız zaman yan tarafındaki binalarla aynı yükseklikte değil. Burada olan durum normal olabilir."