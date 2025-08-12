12 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber canlı yayınında beton testi
Balıkesir'de 11 Ağustos günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından depreme dayanıklı yapılar yeniden gündeme geldi. Peki oturduğumuz konutlar ne kadar sağlam? A Haber'de Sebep Sonuç programına katılan İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, canlı yayına getirdiği karot örnekleriyle beton dayanıklılığını yönelik test gerçekleştirdi.