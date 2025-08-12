A Haber canlı yayınında beton testi

12 Ağustos 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 02:12
Güncelleme:12.08.2025 02:12
Balıkesir'de 11 Ağustos günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından depreme dayanıklı yapılar yeniden gündeme geldi. Peki oturduğumuz konutlar ne kadar sağlam? A Haber'de Sebep Sonuç programına katılan İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, canlı yayına getirdiği karot örnekleriyle beton dayanıklılığını yönelik test gerçekleştirdi.
