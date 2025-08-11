11 Ağustos 2025, Pazartesi

6.1’lik deprem sonrası İstanbullular sokaklarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 01:19
Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege bölgesinde paniğe neden oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kuvvetli sarsıntı nedeniyle büyük korku yaşarken geceyi sokakta geçirdi. A Haber muhabiri Erşan Karaca depremin güçlü hissedildiği Zeytinburnu ilçesindeki Millet Bahçesi'nden son bilgileri aktardı.
