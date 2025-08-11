6.1’lik deprem sonrası İstanbullular sokaklarda

Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege bölgesinde paniğe neden oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kuvvetli sarsıntı nedeniyle büyük korku yaşarken geceyi sokakta geçirdi. A Haber muhabiri Erşan Karaca depremin güçlü hissedildiği Zeytinburnu ilçesindeki Millet Bahçesi'nden son bilgileri aktardı.