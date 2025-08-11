11 Ağustos 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
6.1'lik deprem sonrası İstanbullular sokaklarda
Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege bölgesinde paniğe neden oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kuvvetli sarsıntı nedeniyle büyük korku yaşarken geceyi sokakta geçirdi. A Haber muhabiri Erşan Karaca depremin güçlü hissedildiği Zeytinburnu ilçesindeki Millet Bahçesi'nden son bilgileri aktardı.