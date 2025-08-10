10 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Özel Haber Haberleri Trump-Putin zirvesinden ne sonuç çıkacak? Uzman isimden dikkat çeken analiz: Ukrayna'nın yok oluşunu izliyoruz

Trump-Putin zirvesinden ne sonuç çıkacak? Uzman isimden dikkat çeken analiz: Ukrayna'nın yok oluşunu izliyoruz

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 10.08.2025 03:25 Güncelleme: 10.08.2025 03:57
ABONE OL
Trump-Putin zirvesinden ne sonuç çıkacak? Uzman isimden dikkat çeken analiz: Ukrayna’nın yok oluşunu izliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da görüşeceğini açıklamasının ardından dünyanın gündemi ikilinin gerçekleştireceği zirveye ve Ukrayna'nın mevcut durumuna çevrildi. Trump-Putin görüşmesinde olası bir kararın çıkması beklenirken Avrupa'yı diğer yandan Rusya korkusu saldı. Putin'in Trump ile yapacağı görüşmede Ukrayna'yı alması durumunda Avrupa'yı ne gibi riskler bekliyor? Ukrayna'nın parçalanması durumunda Avrupa haritası yeniden mi çizilecek? A Haber'de Merve Tepe'nin sunumuyla ekrana gelen Satır Arası programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Ekrem Kızıltaş Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından işgallerle topraklarını kaybettiği belirterek 'Geçmişe baktığımızda şuan Ukrayna'nın ciddi şekilde yok edilmesini izliyoruz.' dedi. Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ise Avrupa'nın Putin'den korktuğunu vurgularken 'Trump, Putin'e istediğini verecek ve Avrupa haritası yeniden şekillenecek' ifadelerini kullandı. Öte yandan Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ise Rusya'nın ilhak ettiği Donbas bölgesinde halkın, Putin'i istediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump haftalardır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes sağlamaması halinde yaptırımları devreye sokacağını ifade etmesinin ardından iki ülkede gerilim tırmandı. Günler önce Rusya'ya nükleer denizaltıların konuşlanacağı talimatını veren Trump, dün yaptığı açıklamada Putin ile 15 Ağustos Cuma günü bir araya geleceğini duyurdu. Trump, Putin ile Alaska'da yapacağı toplantıda Ukrayna'daki son durum ve bölgede ateşkes sağlanması için kararlar masaya yatırılması beklenirken gözler diğer yandan Ukrayna'ya ne olacak? sorusuna çevrildi. Trump-Putin zirvesinde Zelenskiy'nin görüşmede yer almayacağı vurgulanırken uzman isimler A Haber'de Merve Tepe'nin sunumuyla ekrana gelen Satır Arası programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE KİM KİMDEN NE İSTEYECEK?

"DONBAS BÖLGESİNDE PUTİN'İN GELMESİ İSTENİYOR"

Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez Ukrayna'da savaş sürecinin devam etmesiyle birlikte hayatın normal akışının sürdüğünü vurgularken "Savaş süresince Ukrayna halkı milli bir mücadele gösterecek mi? Özellikle Donbas bölgesinde gerçekten Putin isteniyor. Ukraynalı olarak ifade ettiğimiz belli bir kesimde hala Rus düşüncesi hakim. Bu sebeple Ukrayna'da da böyle bir düşünce var." dedi.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"UKRAYNA'NIN CİDDİ ŞEKİLDE YOK EDİLİŞİNİ İZLİYORUZ"

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası 30 yılda yaşanan gelişmeleri ele alarak ülkeyi ciddi bir krizin beklediğini belirtti. Kızıltaş, "Ukrayna 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan, 1994 yılında ise dünyanın ikinci büyük nükleer gücü iken elindeki nükleer silahlarını ABD'ye ve Avrupa'nın bir takım ülkelerinin garantörlüğünde Rusya'ya teslim eden, 2014'te Kırım'ı kaybeden ve 2022'nin Şubat ayında başlayan savaşta doğu bölgelerini kaybeden bir ülke var. 1960 yılından beri Avrupa, azalan nüfus oranında Ukrayna'nın doğusundaki genç nüfus kullanılarak kendine çekti. Bu olayların geneline baktığımız zaman olan Ukrayna'ya oldu. Trump göreve ilk geldiğinde Putin'in işgal ettiği toprakları 'Buralar hakkıydı gibi sözler sarf etti'. Bizim şuan gördüğümüz zamana yayılmış bir şekilde Ukrayna'nın ciddi şekilde yok edilmesini izliyoruz." dedi.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"AVRUPA GENÇ NÜFUS ELDE ETTİ"

Kızıltaş açıklamalarının devamında Avrupa'nın Ukrayna krizinde rahatsız olduğu ve olmadığı hususlara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın rahatsız olduğu nokta Rusya'nın kendilerine çok yaklaşmasıdır. Memnun oldukları nokta ise Ukrayna'daki savaştan kaçan genç nüfusun Avrupa'ya göç etmesi oldu. Birçok Avrupa ülkesi 2.5- 3 milyona yakın genç nüfus elde etti." ifadelerini kullandı.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"TRUMP PUTIN'E İSTEDİĞİNİ VERECEK"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Avrupa'nın Rusya'dan korktuğunu vurgulayarak "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki toprakları ilhak etmesiyle Avrupa tedirginlik yaşıyor. Avrupa haritası yeniden çiziliyor. 1990'dan sonra Avrupa ülkeleri Rusya'ya NATO'yu genişletmeyeceklerine dair söz vermesinin ardından Estonya, Letonya, Finlandiya'yı NATO'ya kattı. Bu ülkeler şuan ayrıca AB ülkesi. Dolayısıyla Avrupa'da yeniden sınırlar çiziliyor ve ABD'nin bu durumla ilgili hiçbir derdi yok ve Trump, Putin'e istediğini verecek." sözlerine yer verdi.

Gözler Alaska’daki Trump-Putin zirvesindeGözler Alaska’daki Trump-Putin zirvesinde GÖZLER ALASKA'DAKİ TRUMP-PUTİN ZİRVESİNDE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump-Putin zirvesinden ne sonuç çıkacak? Uzman isimden dikkat çeken analiz: Ukrayna’nın yok oluşunu izliyoruz Trump-Putin zirvesinden ne sonuç çıkacak? Uzman isimden dikkat çeken analiz: Ukrayna’nın yok oluşunu izliyoruz Trump-Putin zirvesinden ne sonuç çıkacak? Uzman isimden dikkat çeken analiz: Ukrayna’nın yok oluşunu izliyoruz
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör