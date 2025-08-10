Trump-Putin zirvesinden ne sonuç çıkacak? Uzman isimden dikkat çeken analiz: Ukrayna’nın yok oluşunu izliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump haftalardır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes sağlamaması halinde yaptırımları devreye sokacağını ifade etmesinin ardından iki ülkede gerilim tırmandı. Günler önce Rusya'ya nükleer denizaltıların konuşlanacağı talimatını veren Trump, dün yaptığı açıklamada Putin ile 15 Ağustos Cuma günü bir araya geleceğini duyurdu. Trump, Putin ile Alaska'da yapacağı toplantıda Ukrayna'daki son durum ve bölgede ateşkes sağlanması için kararlar masaya yatırılması beklenirken gözler diğer yandan Ukrayna'ya ne olacak? sorusuna çevrildi. Trump-Putin zirvesinde Zelenskiy'nin görüşmede yer almayacağı vurgulanırken uzman isimler A Haber'de Merve Tepe'nin sunumuyla ekrana gelen Satır Arası programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"DONBAS BÖLGESİNDE PUTİN'İN GELMESİ İSTENİYOR"

Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez Ukrayna'da savaş sürecinin devam etmesiyle birlikte hayatın normal akışının sürdüğünü vurgularken "Savaş süresince Ukrayna halkı milli bir mücadele gösterecek mi? Özellikle Donbas bölgesinde gerçekten Putin isteniyor. Ukraynalı olarak ifade ettiğimiz belli bir kesimde hala Rus düşüncesi hakim. Bu sebeple Ukrayna'da da böyle bir düşünce var." dedi.