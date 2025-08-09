09 Ağustos 2025, Cumartesi
Azerbaycan-Ermenistan arasında tarihi anlaşma: A Haber'de çarpıcı analiz: Türkiye taşımacılıkta ana geçiş ülkesi olacak

Azerbaycan-Ermenistan arasında tarihi anlaşma: A Haber'de çarpıcı analiz: Türkiye taşımacılıkta ana geçiş ülkesi olacak

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 09.08.2025 02:49 Güncelleme: 09.08.2025 03:17
Azerbaycan-Ermenistan arasında tarihi anlaşma: A Haber’de çarpıcı analiz: Türkiye taşımacılıkta ana geçiş ülkesi olacak

ABD'de Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından Zengezur Koridoru olarak bilinen ticaret yolu projesi yeni adıyla Trump Barış ve Refah Yolu olarak hayata geçecek. Azerbaycan'ın Nahçivan üzerinden batı ülkeleri ile doğrudan ticareti kolaylaştıracak bu proje Türkiye üzerinden geçmesi ile büyük önem arz ediyor. Peki Bakü-Erivan arasında yapılan barış anlaşmasıyla Türkiye'ye etkisi ne olacak? Ticaret yolunun Türkiye'ye katkısı olacak mı? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, anlaşmanın detaylarını ve ABD medyasında Trump Barış ve Refah Yolu'nun Türkiye üzerindeki etkisini ayrıntılarıyla aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının ardından iki ülke arasında ortak deklarasyona imza atıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki 35 yıldır süren savaş geriliminin sona erdiğini vurgularken sınırlar üzerinde birçok anlaşmanın gerçekleştiği belirtildi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların biteceği, ticari ve diplomatik ilişkilerin başlatılarak toprak bütünlüğünün sağlanacağı vaat edilen anlaşmada Zengezur Koridoru olarak bilinen rotanın "Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu" olarak verileceği açıklandı.

Zengezur Koridoru, ABD'de yapılan barış anlaşmasının ardından yeni adıyla Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu olarak anılacak. (Foto: AA) Zengezur Koridoru, ABD'de yapılan barış anlaşmasının ardından yeni adıyla Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu olarak anılacak. (Foto: AA)

ZENGEZUR KORİDORU NEDİR?

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ticaret yolu alarak ortaya çıkan proje olarak bilinen Zengezur Koridoru, Ermenistan'ın güneyindeki Syunik bölgesinden (Azerbaycan'da Zengezur olarak adlandırılır) geçerek Azerbaycan'ı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne, oradan da Türkiye'ye bağlayacak kara ve demiryolu projesidir. Proje, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan arasında doğrudan ulaşım sağlamayı ve geniş anlamda Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlamayı hedefliyor. 2020 yılında İkinci Dağlık Karabağ Savaşı ile birlikte Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmadan vazgeçmesi üzerine bu ticaret yolu rafa kaldırılmıştı. 8 Ağustos'ta iki ülke arasında yapılan barış anlaşması ile Zengezur Koridoru olarak bilinen hat yeni adıyla Trump Barış ve Refah Yolu olarak faaliyet gösterecek.

BAKÜ-ERİVAN BARIŞ ANLAŞMASININ TÜRKİYE'YE ETKİSİ OLACAK MI?

"ZENGEZUR KORİDORU'NUN TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ OLDUKÇA BÜYÜK"

A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz, Beyaz Saray'da gerçekleşen Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi sonrası ABD'de anlaşmanın detaylarını ve Zengezur Koridoru olarak bilinen ticaret hattının Türkiye açısından önemini aktardı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

İrfan Sapmaz: ABD'de Trump- Aliyev-Paşinyan beklenmeyen ve gizli bir zirveydi. Cumhuriyetçi kanatta Trump'ın ne yapmaya çalışıldı anlaşılmaya başlandı. Bu açıdan Trump yeniden hayranlık uyandırmaya başladı. Demokrat cephesinde ise Biden'ın bu adımı yapması gerektiği vurgulandı. Bugünkü bu tarihi anlaşma ile birlikte Türkiye ABD medyasının radarına takılmış vaziyette. Özellikle Türkiye Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmada ne elde edeceği konuşuluyor.

"TÜRKİYE TAŞIMACILIKTA ANA GEÇİŞ ÜLKESİ OLACAK"

İrfan Sapmaz, ABD'de gerçekleşen Azerbaycan-Ermenistan ortak barış deklarasyonunun Türkiye için oldukça önemli olduğunu vurgularken, Zengezur Koridoru'nun ya da yeni adıyla Trump Barış ve Refah Yolu'nun özellikle ABD medyasında ele alınan hususlara dikkat çekerek madde madde sıraladı.

-Zengezur Koridoru, Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ve oradan da Türkiye'ye doğrudan ulaşımını kolaylaştıracak. Türkiye, Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa arasındaki taşımacılıkta ana geçiş ülkesi olacak. Hat üzerinden Bakü'den Nahçivan'a uzanan yük trenleri Zengezur Koridoru ile TIR'lar, enerji hatlarından gümrük transit ücretleri Türkiye hazinesine gelir sağlayacak.

-Türkiye, Mersin ve İstanbul limanlarını bu koridorun deniz çıkış kapıları haline getirilerek navlun gelirlerini artırabilecek. Şuan da hali hazırda devam eden Gürcistan üzerindeki rotanın daha uzun ve masraflı olması nedeniyle koridorun devreye girmesi ile özellikle Türk ihraç mallarının Azerbaycan, Orta Asya ve Çin pazarına daha hızlı ulaşmasını sağlayacak.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

-Doğal gaz ve petrol hatlarının Türkiye'nin enerji yönetimini güvence altına alırken fiyat pazarlığında da elini güçlendirecek. Kurduğu başlangıç ve bitiş noktalarına yakın bölgelerde lojistik merkezler, depolar, gümrük kurularak yabancı yatırımcıyı çekebilecek.

-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hat üzerinden taşımacılık hacmini artırarak ek gelir elde edebilecek. Sınırların açılması Türkiye Ermenistan Azerbaycan üçgeninde kültür turizmini ve iş seyahatlerini artırabilecek.

-Havacılık sektöründe ek uçuş seferleri arttırılarak hem Azerbaycan hem de Ermenistan üzerinden bölge ekonomisinin merkezlerinden biri haline gelecek.

-Ekonomik bağlantılar Türkiye-ABD ve bölge ülkeleri arasında yeni bir pazarlık gücü oluşturacak. Bu çerçevede Donald Trump'ın gözü kulağı Ankara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak.

Aliyev ve Paşinyan Barış Anlaşması’nı imzaladıAliyev ve Paşinyan Barış Anlaşması’nı imzaladı ALİYEV VE PAŞİNYAN BARIŞ ANLAŞMASI'NI İMZALADI

