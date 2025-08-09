Azerbaycan-Ermenistan arasında tarihi anlaşma: A Haber’de çarpıcı analiz: Türkiye taşımacılıkta ana geçiş ülkesi olacak

A Haber - Ekran Görüntüsü

İrfan Sapmaz: ABD'de Trump- Aliyev-Paşinyan beklenmeyen ve gizli bir zirveydi. Cumhuriyetçi kanatta Trump'ın ne yapmaya çalışıldı anlaşılmaya başlandı. Bu açıdan Trump yeniden hayranlık uyandırmaya başladı. Demokrat cephesinde ise Biden'ın bu adımı yapması gerektiği vurgulandı. Bugünkü bu tarihi anlaşma ile birlikte Türkiye ABD medyasının radarına takılmış vaziyette. Özellikle Türkiye Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmada ne elde edeceği konuşuluyor.

"TÜRKİYE TAŞIMACILIKTA ANA GEÇİŞ ÜLKESİ OLACAK"

İrfan Sapmaz, ABD'de gerçekleşen Azerbaycan-Ermenistan ortak barış deklarasyonunun Türkiye için oldukça önemli olduğunu vurgularken, Zengezur Koridoru'nun ya da yeni adıyla Trump Barış ve Refah Yolu'nun özellikle ABD medyasında ele alınan hususlara dikkat çekerek madde madde sıraladı.

-Zengezur Koridoru, Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ve oradan da Türkiye'ye doğrudan ulaşımını kolaylaştıracak. Türkiye, Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa arasındaki taşımacılıkta ana geçiş ülkesi olacak. Hat üzerinden Bakü'den Nahçivan'a uzanan yük trenleri Zengezur Koridoru ile TIR'lar, enerji hatlarından gümrük transit ücretleri Türkiye hazinesine gelir sağlayacak.

-Türkiye, Mersin ve İstanbul limanlarını bu koridorun deniz çıkış kapıları haline getirilerek navlun gelirlerini artırabilecek. Şuan da hali hazırda devam eden Gürcistan üzerindeki rotanın daha uzun ve masraflı olması nedeniyle koridorun devreye girmesi ile özellikle Türk ihraç mallarının Azerbaycan, Orta Asya ve Çin pazarına daha hızlı ulaşmasını sağlayacak.