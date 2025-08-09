Bakü-Erivan barış anlaşmasının Türkiye’ye etkisi olacak mı?

ABD'de Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından Zengezur Koridoru olarak bilinen ticaret yolu projesi yeni adıyla Trump Barış ve Refah Yolu olarak hayata geçecek. Azerbaycan'ın Nahçivan üzerinden batı ülkeleri ile doğrudan ticareti kolaylaştıracak bu proje Türkiye üzerinden geçmesi ile büyük önem arz ediyor. Peki Bakü-Erivan arasında yapılan barış anlaşmasıyla Türkiye'ye etkisi ne olacak? Ticaret yolunun Türkiye'ye katkısı olacak mı? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, anlaşmanın detaylarını ve ABD medyasında Trump Barış ve Refah Yolu'nun Türkiye üzerindeki etkisini ayrıntılarıyla aktardı.