09 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Bakü-Erivan barış anlaşmasının Türkiye'ye etkisi olacak mı?
Bakü-Erivan barış anlaşmasının Türkiye’ye etkisi olacak mı?

Bakü-Erivan barış anlaşmasının Türkiye'ye etkisi olacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.08.2025 03:09
ABD'de Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından Zengezur Koridoru olarak bilinen ticaret yolu projesi yeni adıyla Trump Barış ve Refah Yolu olarak hayata geçecek. Azerbaycan'ın Nahçivan üzerinden batı ülkeleri ile doğrudan ticareti kolaylaştıracak bu proje Türkiye üzerinden geçmesi ile büyük önem arz ediyor. Peki Bakü-Erivan arasında yapılan barış anlaşmasıyla Türkiye'ye etkisi ne olacak? Ticaret yolunun Türkiye'ye katkısı olacak mı? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, anlaşmanın detaylarını ve ABD medyasında Trump Barış ve Refah Yolu'nun Türkiye üzerindeki etkisini ayrıntılarıyla aktardı.
Bakü-Erivan barış anlaşmasının Türkiye’ye etkisi olacak mı?
Bakü-Erivan barış anlaşmasının Türkiye’ye etkisi olacak mı?
Bakü-Erivan barış anlaşmasının Türkiye'ye etkisi olacak mı?
Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalandı
Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalandı
Beyaz Saray’da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi
Beyaz Saray'da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi
İran’da tren raydan çıktı: 30 yaralı
İran'da tren raydan çıktı: 30 yaralı
Gazze işgal planına dünyadan sert tepkiler!
Gazze işgal planına dünyadan sert tepkiler!
Putin Trump ile ne zaman görüşecek
Putin Trump ile ne zaman görüşecek
İsrail soykırım Kabinesi Gazze’yi işgal planını onayladı!
İsrail soykırım Kabinesi Gazze'yi işgal planını onayladı!
İsrail’de düzenlenen hükümet karşıtı protestolara polisten sert müdahale
İsrail’de düzenlenen hükümet karşıtı protestolara polisten sert müdahale
ABD Başkanı Trump’tan Putin’e Zelenskiy de olacak şartı
ABD Başkanı Trump'tan Putin'e "Zelenskiy de olacak" şartı
Sahte hemşire gözaltına alındı
"Sahte hemşire" gözaltına alındı
Hollanda İsrail’e desteği keser mi?
Hollanda İsrail'e desteği keser mi?
Asma köprünün halatı koptu
Asma köprünün halatı koptu
Daha Fazla Video Göster