Beyaz Saray’da Aliyev ve Paşinyan barış anlaşmasını imzaladı! Trump: Kafkasya’da savaşı tamamen bitirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yıllardır süren savaş geriliminin sona ermesi için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da karşıladı. Trump, Aliyev ve Paşinyan görüşmesinin ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında "barış için yol haritası" olarak tanımlanan ortak deklarasyona imza attı.

Zirveyi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Aliyev ile Paşinyan'a bu önemli deklarasyona imza atmak üzere Washington'a geldikleri için teşekkür ederek, imzalanan belgenin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Söz konusu ortak deklarasyonla birlikte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin her anlamda ciddi şekilde gelişeceğine dikkati çeken Trump, ayrıca ABD-Azerbaycan ve ABD-Ermenistan ilişkilerinin de özellikle ticari ve ekonomik anlamda büyük mesafe katedeceğini belirtti.

İKİ ÜLKE BİRBİRLERİNİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI DUYACAK

ABD Başkanı, açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN'A UYGULANAN YAPTIRIMLAR&NBSP;KALDIRILIYOR

Söz konusu ortak deklarasyonun bölge için önemli bir barış fırsatı olduğunu dile getiren Trump, "Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli." dedi.

Trump, Azerbaycan'a yaptırımların kaldırılmasının iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştireceğini dile getirdi.

ZENGEZUR KORİDORU İÇİN ABD İLE ANLAŞMA

Öte yandan Trump, Zengezur Koridoru'nun geliştirilmesi konusunda Ermenistan ile 99 yıla kadar uzayabilecek bir anlaşmaya da vardıklarını, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın egemenliğine saygı gösterirken, Nahçıvan'a tam erişim sağlayacağını aktardı.

Bazı kişilerin bu rotaya "Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu" adını verdiklerini anımsatan Trump, bunu kendisinin talep etmediğini söyledi.

MİNSK GRUBU'NUN FESHEDİLMESİ İÇİN ADIM

Diğer yandan iki ülkenin, deklarasyon imzalandıktan hemen sonra, gelecek aylarda "yol haritasının" ayrıntılarını belirlemek üzere çalışma grupları oluşturması bekleniyor.

Liderler ayrıca, ülkeler arasındaki çatışmayı çözmek için ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlık ettiği arabuluculuk örgütü Minsk Grubu'nun feshedilmesini talep eden ortak bir mektuba da imza attı.

ALİYEV İLE PAŞİNYAN, TRUMP'I "NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE" ADAY GÖSTERECEKLERİNİ BELİRTTİ

Öte yandan konuşmaların sonunda hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem de Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bölge barışına yaptığı katkılar dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ı "Nobel Barış Ödülü'ne" aday göstermeyi düşündüklerini duyurdu.

TRUMP'TAN PUTİN AÇIKLAMASI: YAKINDA GÖRÜŞECEĞİZ

ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz. Görüşmenin yerini daha sonra açıklayacağız.

"ABD İLE STRATEJİK BİR ADIM ATTIK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve ABD aracılığıyla önemli ve tarihi bir anlaşma imzaladık. ABD ile stratejik bir adım atmış olduk.Birkaç ay içerisinde Asya, Afrika ve Güney Kafkasya'da 35 yılı aşkın süren savaş gerilimi ABD'nin sayesinde sona eriyor. ABD ile aramızda kısıtlamalar kalktı.

"KÜRESEL ANLAMDA BU ANLAŞMA OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Trump'a çok teşekkür ederiz. Azerbaycan ve Ermenistan için çok önemli bir anlaşma. Trump'ın gerçekleştirdiği barış anlaşması küresel anlamda çok önemli bir yere sahip. Trump, ABD Başkanı olarak barış istedi ve bölgemiz için bu anlaşma nedeniyle herkesi ve dünyayı tebrik etmek isterim.