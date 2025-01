Türkiye’nin Çelik Kubbe hamlesi! 2 bin KM menzilli füze mesajının perde arkası

Çelik Kubbe ile güvenlik şemsiyesi!

DERİN DEVLETTEN SURİYE TEHDİDİ

Çok önemli yakın zamanda olan tehditten bahsedelim. Michael Rubin; Türkiye'ye çok FETO zamanı çok çağırılmıştır. Yani Türkiye'nin damarlarıyla oynamayı düşünüyorlar. CIA'da çalışmış. Bu tehditlerden bir tanesi artık ezberimde olduğu için, kafama yazıldığı için net söylüyorum; The United States needs to prepare to kill Turks in Syria. Ne diyor biliyor musunuz? ABD Suriye'deki Türkleri öldürmeye hazır olması gerekli diyor. Yani söylediği şeye bak. Bunu söylediği tarih 2 Ocak'tır. Yani bu adam kalkıp doğrudan doğruya meydana okuyor.

TEHDİDE KARŞI TÜRKİYE'NİN CEVABI

Bu adam ABD'nin derin devletinin içinde olan onların fikirleriyle doğrudan doğruya Türkiye'ye meydan okuyarak bunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Çelik Kubbe ile vermiş olduğu karşılık ve mesaj budur.

ÇELİK KUBBE İLE GÜVELİK ŞEMSİYESİ

Bu Çelik Kubbe içinde ki sistemlere verile isimler çok önemli. İhtar, Şahin, Gökberk, Alp, Korkut Gürz, Hisar A, Hisar O, Siper. Bunların isimleriyle de mesaj veriliyor ve nerelerde işe yaradığı da çok bellidir. Lastiklerine bakın bu sistemlerin arazinin her koşuluna girebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu iş bu mantalite ile yapılıyor. Bu kavrama dayalı ihtiyaçlar sistemidir.