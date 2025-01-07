Türkiye’nin Çelik Kubbe hamlesi! 2 bin KM menzilli füze mesajının perde arkası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından “Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2 bin kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık.” dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tümgeneral Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kulliye'sinde gerçekleştiren Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2 bin kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.
2 BİN KM FÜZE SİSTEMLERİ
Deniz sistemlerinde Piri Reis Denizaltısını hizmete aldıklarını, Hızır Reis Denizaltısının deniz denemelerine başlandığını, Murat Reis'in donatım çalışmalarına devam ettiklerini, TCG Derya, İstanbul, Üsteğmen Arif Ekmekçi ve MARLIN silahlı insansız deniz aracının teslim edildiği bilgilerini veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe Projesi'ne, 'bismillah' dedik. SİPER Ürün-1 sistemi envantere girdi. Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2 bin kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice savunma projesini geride bıraktığımız yıl devreye aldık, ilerlettik veya başlattık.
DENİZ SİSTEMLERİ DEVREDE
2025 yılında inşallah bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta ana muhalefetin 'safsata' diyerek burun kıvırdığı Mavi Vatan'da donanmamızın gücüne güç katacak projelerin startını verdik.MİLGEM Projemiz ile ülkemizin ilk korvet ve fırkateynlerini yüzde 100 yerli ve milli olarak tasarladık, inşa ettik. Envanterdeki 5 gemimize ilaveten halihazırda 7 MİLGEM fırkateynimizin inşası devam ediyor. Bu projelerimizden edindiğimiz birikimlerle TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribimizin ilk kaynağını İstanbul tersanesinde ve milli denizaltımızın ilk kaynağını ise Gölcük Tersanesi'nde gerçekleştirdik. Milli uçak gemimizi, TCG Anadolu'nun ağabeyi olarak görüyoruz. Tamamlandığında Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak bu projelerin de hizmete girmesiyle çok kritik bir ihtiyacımızı daha gidermiş olacağız. Dosta güven aşılayan, düşmana korku salan bir Türkiye için savunma sanayi sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."
ÇELİK KUBBE'NİN FARKI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan savunma sanayine yönelik mesajlarını A Haber spiker Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Gün Ortası programına katılan emekli tümgeneral Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
Prof. Dr. Esat Arslan: Çelik Kubbe aslında çıktığı zaman bütün Türkiye'nin her yerini kapsayacak şekilde planlandı. Yani burada iş "Benim işte 2 bin kilometrelik füzem var, biliyor musun?" değildir. Bu kavrama dayalı ihtiyaçlar sistemi. Yani Türkiye'nin, bir yerden aldığı bir iş değildir. Hani bugün Yunanistan'da çok açık bir şekilde ortaya konulan bir şey var. Türkiye bunları yaparken bir çivi bile çakamadık deniliyor. Bu sistem Türkiye'nin tamamını kapsayan bir sistemdir. Demir Kubbe'de bile açıklar var ancak burada düşünce ve yapı çok farklı işliyor.
DERİN DEVLETTEN SURİYE TEHDİDİ
Çok önemli yakın zamanda olan tehditten bahsedelim. Michael Rubin; Türkiye'ye çok FETO zamanı çok çağırılmıştır. Yani Türkiye'nin damarlarıyla oynamayı düşünüyorlar. CIA'da çalışmış. Bu tehditlerden bir tanesi artık ezberimde olduğu için, kafama yazıldığı için net söylüyorum; The United States needs to prepare to kill Turks in Syria. Ne diyor biliyor musunuz? ABD Suriye'deki Türkleri öldürmeye hazır olması gerekli diyor. Yani söylediği şeye bak. Bunu söylediği tarih 2 Ocak'tır. Yani bu adam kalkıp doğrudan doğruya meydana okuyor.
TEHDİDE KARŞI TÜRKİYE'NİN CEVABI
Bu adam ABD'nin derin devletinin içinde olan onların fikirleriyle doğrudan doğruya Türkiye'ye meydan okuyarak bunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Çelik Kubbe ile vermiş olduğu karşılık ve mesaj budur.
ÇELİK KUBBE İLE GÜVELİK ŞEMSİYESİ
Bu Çelik Kubbe içinde ki sistemlere verile isimler çok önemli. İhtar, Şahin, Gökberk, Alp, Korkut Gürz, Hisar A, Hisar O, Siper. Bunların isimleriyle de mesaj veriliyor ve nerelerde işe yaradığı da çok bellidir. Lastiklerine bakın bu sistemlerin arazinin her koşuluna girebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu iş bu mantalite ile yapılıyor. Bu kavrama dayalı ihtiyaçlar sistemidir.