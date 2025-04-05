Balıkesir Belediyesi’nde işçilere İmamoğlu baskısı! CHP’li yönetimden görülmemiş faşizanlık

Eş, dost ve akraba atamalarının yanı sıra mülkiyeti Belediyeye ait onlarca arazinin satışıyla gündemden düşmeyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde bir skandal daha patlak verdi. Belediye iştiraklerinden BASKİ, İtfaiye, ve Arıtma Tesisi başta olmak üzere birçok birimde çalışan Belediye işçilerine, Ekrem İmamoğlu'nun salıverilmesi ve erken seçim yapılması ile alakalı mobbing uygulandığı ortaya çıktı. İşçilerin önüne konulan ve zorla imzalatılan belgelerde yer alan ifadeler ise şaşkınlık yarattı.

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Avukat Birol Şahin (DHA)

"ADAYIMI YANIMDA, SANDIĞI ÖNÜMDE GÖRMEK İÇİN İMZA VERİYORUM"

Söz konusu skandal belgede, "Ben, yüreği Cumhuriyetten, Demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben Mili iradeyim. 23 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde, 15,5 Milyon vatandaş, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı belirlenen Ekrem İmamoğlu, Hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan asla vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz düzen son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum" ifadeleri yer aldı.

"CHP FAŞİZMİ HORTLAMIŞ DURUMDA"

Sabah'ın haberine göre; Belediye işçilerine yönelik uygulanan skandal mobbing ile alakalı açıklamalarda bulunan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, "CHP'li Belediyelerin personeli imzaya zorlaması "fişleme" ve "mobing" amacı güder.

Bu nedenle de hukuka aykırı ve suç teşkil eden bir uygulamadır. İmzalar ve isimler gerçek mi, bir kişinin yüzlerce imza atıp atmadığının bilinemez. Hangi kuruma verileceği belirsiz. Hukuken bir değer ifade etmeyen bir evrak. Böyle bir kampanya sayısal anlamda çokluk olduğundan bahisle siyasi söylemde kullanılmaktan başka bir işe yaramaz. Açıklanacak imza sayısının da gerçekten uzak olacağı ortada" dedi.