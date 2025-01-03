2024’ün yatırım aracı altın oldu! İslam Memiş: 2025’te 4 bin TL’yi geçecek

2024 yılı ekonomik yatırımlar açısından kazançlı bir yıl oldu. Yatırımcılar özellikle altın ve borsa sayesinde ciddi getiriler elde etti. En çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Altın bir yılda yatırımcısına yaklaşık yüzde 53-56 oranında kazanç sağladı.

Altının türleri arasında ise en dikkat çeken performansı Cumhuriyet altını gösterdi. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın çeşitleri kendi içlerinde rekabet ederken yatırımcıların tercihi özellikle Cumhuriyet altınından yana oldu.

Altının ardından en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu. Borsa 2024 yılı boyunca güçlü bir performans sergileyerek yatırımcıların yüzünü güldürdü. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Sabah Ajansı programına konuk olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

İslam Memiş'in öne çıkan değerlendirmeleri şöyle:

Şu an itibariyle ons altın uluslararası piyasalarda 2 bin 658 dolar seviyesinde, gram altın serbest piyasalarda kapalı çarşıda 3 bin 63 TL seviyesinde. Yani 2025 yılında ikinci işlem gününde altın fiyatları yeni bir yükselişle başladı. Bu yükseliş trendi korunuyor.

Ons altın tarafında 20 Ocak tarihine kadar 2.600-2.660 dolar aralığını teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Orta ve uzun vadede yıl içerisinde, 2025 yılı içerisinde ons altın tarafında 3.000-3.500 dolar aralığına odaklandık. Muhtemelen 3 bin 70 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir diye tahmin ediyorum.