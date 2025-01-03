2024'ün yatırım aracı altın oldu! İslam Memiş: 2025’te 4 bin TL'yi geçecek
Ekonomik yatırımlar için 2024 çarpıcı bir yıl oldu. 2024 senesinin en çok kazandıran yatırım aracı 'altın' oldu. Altın bir senede yatırımcısına yaklaşık yüzde yaklaşık 53- 56 oranında kazandırdı. Altın arasında en çok kazandıran bu kez gram altın değil Cumhuriyet altını oldu. Altında sonra yatırımcısına ikinci olarak en çok kazandıran borsa oldu. Yatırımcısına en az kazandıran döviz oldu. 2024 senesinde dolar ve Euro yüz güldürmedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
2024 yılı ekonomik yatırımlar açısından kazançlı bir yıl oldu. Yatırımcılar özellikle altın ve borsa sayesinde ciddi getiriler elde etti. En çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Altın bir yılda yatırımcısına yaklaşık yüzde 53-56 oranında kazanç sağladı.
Altının türleri arasında ise en dikkat çeken performansı Cumhuriyet altını gösterdi. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın çeşitleri kendi içlerinde rekabet ederken yatırımcıların tercihi özellikle Cumhuriyet altınından yana oldu.
Altının ardından en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu. Borsa 2024 yılı boyunca güçlü bir performans sergileyerek yatırımcıların yüzünü güldürdü. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Sabah Ajansı programına konuk olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
İslam Memiş'in öne çıkan değerlendirmeleri şöyle:
Şu an itibariyle ons altın uluslararası piyasalarda 2 bin 658 dolar seviyesinde, gram altın serbest piyasalarda kapalı çarşıda 3 bin 63 TL seviyesinde. Yani 2025 yılında ikinci işlem gününde altın fiyatları yeni bir yükselişle başladı. Bu yükseliş trendi korunuyor.
Ons altın tarafında 20 Ocak tarihine kadar 2.600-2.660 dolar aralığını teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Orta ve uzun vadede yıl içerisinde, 2025 yılı içerisinde ons altın tarafında 3.000-3.500 dolar aralığına odaklandık. Muhtemelen 3 bin 70 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir diye tahmin ediyorum.
GRAM ALTIN BEKLENTİSİ
Diğer yandan gram altın tarafında da 2025 yılına ilişkin beklentim ₺4.000-4.500 aralığı. Muhtemelen yine 2025 yılının ikinci yarısında, Temmuz ayı itibariyle yükseliş trendinin başlayacağını görebiliriz. Yani bugünkü ekonomik koşullar, gelişmeler bu tarafı işaret ediyor. Hem uluslararası piyasalarda, hem yurtiçi piyasalarda altın aynı 2024 yılında olduğu gibi bu değer artışlarını sürdürebilir. 2024 yılında gram altın yüzde 50 yatırımcısına kazandırırken ons altın uluslararası piyasalarda yüzde 26 civarında kazandırdı. Yani 2024 yılında altın yine yatırımcısının yüzünü güldüren değerli bir yatırım aracı oldu.
İLK 6 AYDA YÜZDE 50 KAZANÇ
Altı ay içinde yüzde 50'nin üzerinde bir artış bekliyoruz gram altında. Yani temmuz ayı itibariyle muhtemelen öngörülemeyen gelişmeler de var. Ama yine bugünkü ekonomik koşullar, altın fiyatlarını yine 2025 yılında en az yüzde 50 bir getiri sağlamasını bekliyorum.
YATIRIMLAR NASIL YÖNLENDİRİLMELİ?
2025 yılına ilişkin yine yatırımcılarımıza, sevgili izleyenlerimize şu uyarılarda bulunmak isterim. 2025 yılı 2024 yılına kıyasla daha öngörülemeyen, daha belirsizliklerle dolu bir yıl olacak. Hem jeopolitik gerilimler, hem ekonomik krizler, hem küresel ekonomiye dair belirsizlikler ciddi anlamda yüksek. 20 Ocak'ta Trump koltuğuna oturduktan sonra, işte bakacağız Amerikan-Çin ticaret savaşları tekrar başlayacak mı? Avrupa'ya karşı ek vergiler tekrar nasıl şekillenecek? Çin-Tayvan gerilimi tekrar artacak mı? Orta Doğu'da neler olacak? Bu gibi birçok belirsizlikler var.
Kripto para piyasası mesela Trump tarafından çok destekleniyor. Ama Amerika'nın 35 trilyonluk dolarlık bir borcu var. Muhtemelen bu piyasada işlem yapanlara ödetecek borçları. Ama sonuca baktığımız zaman bu kadar yoğun belirsizliğin olduğu ortamlarda yatırımları tek çeşit üzerinde değil yapmam. Uzun vadeli bir yatırımcı olur, yolumu o şekilde devam ederdim. O yüzden yatırımlar içinde borsa olmalı, altın, gümüş gibi değerli emtialar olmalıdır.
ÇEŞİTLİ YATIRIMLAR HER ZAMAN KAZANDIRIR
Bütün yatırım araçlarındaki getirileri baktığımız zaman mesela 2024 yılı referans verelim, özellikle Trump'ın seçilmesinden sonra o Bitcoin tarafını çok övüyordu malum biliyorsunuz; yüzde 120 getiri oldu. Ama mevduat tarafına bakıyorsunuz mesela TL hiç konuşulmadı. Mevduat faizleri yüzde 60 getirdi. Sonra altın ve gümüş fiyatlarına bakıyorsunuz yüzde 51 getiri sağladı. Ama her zaman yayınlarda şunu söyledik. Döviz bir yatırım aracı değildir. Döviz yatırım aracı olarak görmeyin. Yine işte dolar en çok konuşulan ama yüzde 19 bir getirisi oldu. En az getirisi oldu. Döviz yatırımcısı mesela yine 2024 yılında üzüldü. Üzülen bir yatırımcı oldu. Böyle portföyleri çeşitlendirmek her zaman iyidir. Neden? Düşerken de yükselirken de her zaman yatırımcı kazanır.
BORSADA NASIL ADIMLAR ATILMALI?
Yani hiç bilmeyenler mesela ben son iki haftadır yine yerli yatırımcılara, küçük yatırımcılara diyorum ki; borsa korkmayın, borsa uzun vadede Türkiye'de son 22 yıllık tarihe baktığımız zaman en fazla kazandıran yatırım aracı. Şu anda 9.961 puandan kapanış yapmıştı. İşte tekrar kısa vadede 10.200, 10.400 dirençleri takip edeceğiz ama muhtemelen yılın ilk çeyreğinde veya ikinci çeyreğinde 12.000 puan seviyesi hedef konumunda. Uzun vadeli bir yatırımcı olan borsa tarafında hiçbir zaman zarar etmez. Evet zaman zaman bekleyebilir, zaman zaman sıkılabilir ama orta ve uzun vadede Türkiye'de birincilik her zaman gram altındadır. Yüzde 8.500 civarında bir getirisi vardır. Ama ikincilik her zaman borsadadır. Son 22 yıla baktığımız zaman. Borsa en değerli yatırım araçlarından birisidir.
KISA VADELİ OYUNCU VE ZARAR
Tabi maalesef üzücü olan şu, bizim Türkiye'de yerli yatırımcılar kısa vadeli bir yatırımcı olmayı değil de oyuncu olmayı tercih ettiklerinden dolayı, hisse senetlerini yanlış seçtikleri için, en azından bir uzman danışmanla çalışmadıkları için, kulaktan dolma bilgilerle yatırım yaptığı için burada zarar edebiliyorlar. Risk çok alıyorlar. Mevsimsel etkiyi mutlaka göz önünde bulunduracaksınız. Yatırım yaptığınız şirketi mutlaka tanımak zorundasınız ve en önemlisi de uzun vadeli bir yatırımcı olacaksınız. Yani "ben borsaya giriş yaptım, hissenizi satın aldım" en az bir yıl beklemeyecekseniz, o tarafa hiç yaklaşmayın. Yani orada bir yıl gibi bir süreci mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Ama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor bize. Yabancı yatırımcı Türkiye'de borsada en az altı ay bekliyor ama yerli yatırımcılara baktığımız zaman 28 günden fazla beklemiyor. Bir ay bile değil.
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