2024’ün yatırım aracı altın oldu! İslam Memiş: 2025’te 4 bin TL’yi geçecek

Döviz alanlar hayal kırıklığına uğradı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ÇEŞİTLİ YATIRIMLAR HER ZAMAN KAZANDIRIR

Bütün yatırım araçlarındaki getirileri baktığımız zaman mesela 2024 yılı referans verelim, özellikle Trump'ın seçilmesinden sonra o Bitcoin tarafını çok övüyordu malum biliyorsunuz; yüzde 120 getiri oldu. Ama mevduat tarafına bakıyorsunuz mesela TL hiç konuşulmadı. Mevduat faizleri yüzde 60 getirdi. Sonra altın ve gümüş fiyatlarına bakıyorsunuz yüzde 51 getiri sağladı. Ama her zaman yayınlarda şunu söyledik. Döviz bir yatırım aracı değildir. Döviz yatırım aracı olarak görmeyin. Yine işte dolar en çok konuşulan ama yüzde 19 bir getirisi oldu. En az getirisi oldu. Döviz yatırımcısı mesela yine 2024 yılında üzüldü. Üzülen bir yatırımcı oldu. Böyle portföyleri çeşitlendirmek her zaman iyidir. Neden? Düşerken de yükselirken de her zaman yatırımcı kazanır.