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2024’ün yatırım aracı altın oldu! İslam Memiş: 2025’te 4 bin TL’yi geçecek

2024'ün yatırım aracı altın oldu! İslam Memiş: 2025’te 4 bin TL'yi geçecek

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.01.2025 10:34
Ekonomik yatırımlar için 2024 çarpıcı bir yıl oldu. 2024 senesinin en çok kazandıran yatırım aracı 'altın' oldu. Altın bir senede yatırımcısına yaklaşık yüzde yaklaşık 53- 56 oranında kazandırdı. Altın arasında en çok kazandıran bu kez gram altın değil Cumhuriyet altını oldu. Altında sonra yatırımcısına ikinci olarak en çok kazandıran borsa oldu. Yatırımcısına en az kazandıran döviz oldu. 2024 senesinde dolar ve Euro yüz güldürmedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
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2024’ün yatırım aracı altın oldu! İslam Memiş: 2025’te 4 bin TL’yi geçecek
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