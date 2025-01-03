Enflasyonda 7 aydır kesintisiz düşüş! 2024 enflasyonu belli oldu

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %43,94, AYLIK %1,17 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,37 olarak gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Aralık 2024

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM: 19 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon oranının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek paylaşımında, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." dedi.