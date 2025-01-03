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Enflasyonda 7 aydır kesintisiz düşüş! 2024 enflasyonu belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 10:01 Güncelleme: 03.01.2025 11:26
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Enflasyonda 7 aydır kesintisiz düşüş! 2024 enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilerin ardından 2024 yılı enflasyonu da netleşti. Açıklanan verilere göre enflasyon aralık ayında yüzde 1,03 oranında artarken, 2024 enflasyonu ise yüzde 44,38 oldu. Böylece yıllık bazda enflasyon yüzde 75,45 ile tepe noktası olan mayıstan bu yana 7 aydır üst üste düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı paylaşımda enflasyonun son 19 ayın en düşük seviyesinde arttığını vurguladı. Bakan Şimşek, 'Enflasyondaki düşüş sürecek.' dedi.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Aralık 2024TÜFE değişim oranları (%), Aralık 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2024TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2024


Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %91,64 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Aralık 2024TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Aralık 2024


Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %2,78 ile ev eşyası oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Aralık 2024TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Aralık 2024


Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla, 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %43,94, AYLIK %1,17 OLDU
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,37 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Aralık 2024Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Aralık 2024

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM: 19 AYIN EN DÜŞÜĞÜ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon oranının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek paylaşımında, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

2024 yılı aylık enflasyon artışı tablosu (X)2024 yılı aylık enflasyon artışı tablosu (X)

Son 19 ayın en düşük artış seviyesi olduğuna da vurgu yapan Bakan Şimşek, "Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4'e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü." ifadelerini kullandı.

Yıllık enflasyon tablosu (X)Yıllık enflasyon tablosu (X)

Bakan Şimşek mesajının sonunda şunları söyledi: Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerinde iyileşmeyi hızlandırarak dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Enflasyonda 7 aydır kesintisiz düşüş! 2024 enflasyonu belli oldu Enflasyonda 7 aydır kesintisiz düşüş! 2024 enflasyonu belli oldu Enflasyonda 7 aydır kesintisiz düşüş! 2024 enflasyonu belli oldu
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