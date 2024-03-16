Yerel seçimlere doğru! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de soruları yanıtladı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yaklaşan seçim süreciyle ilgili çalışmalarını ve muhalefetin son zamanlardaki tutumunu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
31 Mart Yerel Seçimlerine artık 14 gün kaldı. Türkiye sandık için geri sayıma geçti. Seçim çalışmalarını sürdüren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"DERDE DEVA OLMADI"
Mustafa Destici, "30 büyükşehirde Cumhur İttifakı olarak birlikteyiz. İstanbul'un bugünkü yönetimi hiçbir derde deva olamadı. İstanbul'un sorunlarını Murat Kurum çözer. Seçim için terörle iş birliği yapılmaz. Buy strateji muhalefete 31 Mart'ta kaybettirecek." dedi.
"RİSKLİ YERLERDE ADAY ÇIKARMADIK"
Mustafa Destici'nin öne çıkan sözleri: Geçirdiğimiz kazayı atlattık sonra çalışmalarımıza başladık. Çeşitli yerlerde mitingler düzenledik. Biz büyükşehirlerde Cumhur İttifakı olarak birlikteyiz ve adayımızı destekliyoruz. İlçelerde ciddi seçimi kazanacak adaylarımız var çalışmalarımız devam ediyor. Doğu illerinde aday çıkarmadık. PKK'nın siyasi uzantısı olan partiye kaybettirmek için bu stratejiyi yaptık. PKK'nın siyasi uzantısının kazanma riskinin olmadığı yerlerde ilçelerde adaylarımızı çıkardı. Biz PKK'nın siyasi partisi DEM'in kazanma ihtimali olduğu yerlerde aday çıkarmadık bir hassasiyet ortaya koyduk.
İTTİFAK HALİNDE GİRDİĞİMİZ YERLER VAR
Biz 30 büyükşehir Cumhur İttifakı olarak birlikteyiz. Biz ittifak adaylarımızı destekliyoruz. Ancak ilçelerde birlikte girdiğimiz yerler de var ayrı ayrı girdiğimiz yerler de var. İstanbul Pendik'te kendi adayımız var. Ümraniye'de ittifak halinde giriyoruz. Sultanbeyli'de çok güçlü bir adayımız var, burayı kazanmak istiyoruz. İstanbul'da 20 ilçede kendi adayımız var diğer yerlerde ittifak adayını destekliyoruz.
İSTANBUL'A VAATLERİNİ HATIRLAMIYOR
Bizim için önemli olan İBB'yi kazanmak. İstanbullulara hakkını verecek şekilde yönetilmesini sağlamak istiyoruz. Murat Kurum hem ehliyetli hem liyakatlı hem tecrübeli hem de şehrin meselelerini bilen bunları çözecek noktada irada ortaya koyacak güçlü bir kadro ile hareket eden bir isim. İstanbul'un bugünkü yönetimi hiçbir derde deva olamadı. Ne kentsel dönüşüm ne depreme hazırlık ne ulaşım ne su yönetimi… Hiçbir soruna çözüm üretemedi. Şu anda kendisine geçtiğimiz dönem vaatleri sorulduğunda onları hatırlamıyor bile. İstanbul'da elle tutulur gözle görülür kalıcı denecek bir yatırım yok.
DEM PARTİ, PKK'NIN PARTİSİ
Terörle mücadele sadece dağda askerin yapacağı bir mücadele değildir. Mehmetçik ve polis canı pahasına bunu zaten yapıyor. Biz bu mücadeleyi biz hep birlikte vermeliyiz. Siyasette bu mücadele olmalı DEM Parti, PKK'nın partisi ve bunu bilmeyen yok. CHP işte PKK'nın partisi ile iş birliği yaptı. Onlara alan açtı ve meşrulaştırdı. Bunu neden yapıyorlar? İstanbul'u bir kez daha kazanmak için yapıyorlar. Terör örgütünün desteği ile PKK'nın siyasi partisinin desteği İstanbul'u kazandığında kime ne faydası olacak? İşte burada onlara bir alan açmış olacaklar. Terörle iltisaklı partiyle iş birliği olmaz. Terörle iş birliği yapan devletine milletine ihanet ediyordur. Terörle yaptıkları iş birliği onlara seçimi kaybettirecek.
CHP'NİN PARA KULELERİ
Siyasi partiler böyle açıktan makbuzsuz kayıtsız bağış alamazlar. Eğer bağış alınmışsa bunun makbuzu olur ya da banka kaydı olur. Siyasi partilere 1 kişinin yapacağı bağış miktarı bellidir ve sınırlıdır. Bu yıl bu rakam 400 bin TL civarındadır. Orada masanın üstünde biz milyonları görüyoruz. Bu neyin bağışı? Çaldıkları minareye kılıf arıyorlar. Şu ana kadar bunu başarmadılar. Biri diyor kaparo parası, biri diyor yarısı bankadan ödendi öteki başka bir şey söylüyor. CHP bu sene devletten 2 milyar civarında para aldı bu Hazine yardımı. Biz bunun toptan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Devletten bu kadar para CHP'nin bu işinde bir şaibe var.
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