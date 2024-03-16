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Yerel seçimlere doğru! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de soruları yanıtladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 14:45
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yaklaşan seçim süreciyle ilgili çalışmalarını ve muhalefetin son zamanlardaki tutumunu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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