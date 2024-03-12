Hangi yatırım aracı ne getirdi? Altında son durum ne? Altında yükseliş sürer mi?

3 FARKLI YATIRIM ŞEKLİ

Resmi kur tarafını KKM'den faiz tarafından işlem yapanlar veya TL'yi korumak için o sistemden faydalanan vatandaşlar kullanıyor. Banka kurunu sanal ortada işlem yapanlar kullanıyor. Bir de fiziki altın alışverişi yapanlar var. Bu 3'ünü iyi anlamak lazım. Bakıldığı zaman altına ulaşmak için şu anda 2 bin 409 TL para ödenmek zorunda. Haziran ayında 2 bin 500 ila 2 bin 700 TL seviyesini takip edeceğiz. Yıl sonunda direnç seviyesi olan 3 bin TL'yi takip ediyor olacağız. Şu anda 3 bin TL seviyesine odaklanmış durumdayız.