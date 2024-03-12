Hangi yatırım aracı ne getirdi? Altında son durum ne? Altında yükseliş sürer mi?
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altının fiyatı serbest piyasada 2 bin 300 TL'leri geçti. Borsa yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor. Piyasalar oldukça hareketli günler yaşıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
Fitch'in not artırımı kararından sonra piyasalar oldukça hareketlendi. Gram altın kendi rekorunu her gün tazelemeyi sürdürüyor. Borsa yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor. Vatandaşlar merakla piyasaların nereye gideceğini takip ediyor.
Peki borsa güne nasıl başladı? Piyasalarda son durum ne? Hangi yatırım aracı ne getirdi? Küçük yatırımcı parasını nasıl değerlendirmeli? Paranın rotası ne? Ev mi, arsa mı, altın mı? Gelecekte hangi yatırım araçları öne çıkacak? Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi? Ekonomiye dair merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
ALTINDAKİ HAREKETLİLİK
Faruk Erdem: Kurda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Ons altın fiyatın belirlenmesinde önemli bir ölçü. Ancak son 3 aylık tabloyu incelediğimiz zaman tam korelasyon olduğunu söylemeyiz. Ons altın düştüğünde gram altının düştüğünü görmüyoruz. İçerideki dengeler ve talep burada önemli bir faktör oluyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATI
İslam Memiş: Şu anda altın piyasasında bir sürpriz yok. Yükseliş yönünde devam ediyor. 2024 yılında altının altın çağını yaşayacağını söyledik. Ons ve gram altın tarafından yaşanan hareketlilik bizi haklı çıkardı. Kısa vade mutlaka düzeltme ve dinleme hareketleri göreceğiz. Şu anda Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 2 bin 409 TL ila 2 bin 429 TL arasında gidip geliyor.
3 FARKLI YATIRIM ŞEKLİ
Resmi kur tarafını KKM'den faiz tarafından işlem yapanlar veya TL'yi korumak için o sistemden faydalanan vatandaşlar kullanıyor. Banka kurunu sanal ortada işlem yapanlar kullanıyor. Bir de fiziki altın alışverişi yapanlar var. Bu 3'ünü iyi anlamak lazım. Bakıldığı zaman altına ulaşmak için şu anda 2 bin 409 TL para ödenmek zorunda. Haziran ayında 2 bin 500 ila 2 bin 700 TL seviyesini takip edeceğiz. Yıl sonunda direnç seviyesi olan 3 bin TL'yi takip ediyor olacağız. Şu anda 3 bin TL seviyesine odaklanmış durumdayız.
İŞÇİLİK MASRAFLARI ÇOK FAZLA
Altının arz tarafında ciddi problemler yaşanıyor. Toptancılar bunu piyasaya işçilikli olarak sürüyor. Tanesinde 175 TL işçilik var. Burada ekstra bir maliyet söz konusu. Cumhuriyet altında bin 115 TL işçilik var. Bugünlerde altın fonları daha mantıklı. Gram altın geçen hafta gelen yoğun talepten dolayı adeta yok satıldı. Bu günlerde en mantıklı olan kesme altın. Bu kadar işçilik masrafının olduğu bir ortamda altın fonları daha mantıklı bir hareket. Fiziki altına ulaşmak gittikçe güçleniyor.
ÇEYREK Mİ GRAM MI KESME ALTIN MI?
Kuyumcu esnafı: İnsanlarımız parasına göre yatırım yapıyor. Örneğin 10 bin TL'si olan yarım ve çeyrek altın alıyor. Burada parası 100 binlere kadar çıkıyorsa kesme altın alıyor. Kesme altın almak daha mantıklı çünkü sertifikası olan altında daha pahalı satılıyor. Güvenilen yerden kesme altın alınabilir. Vatandaşlar güvendikleri yerden 24 ayar kesme altına alabilirler yatırım olarak daha mantıklıdır.
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