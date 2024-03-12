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Hangi yatırım aracı ne getirdi? Altında son durum ne? Altında yükseliş sürer mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 11:02
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altının fiyatı serbest piyasada 2 bin 300 TL'leri geçti. Borsa yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor. Piyasalar oldukça hareketli günler yaşıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
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