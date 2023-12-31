“Hudut Kartalları” vatan nöbetinde! Görevdeki Mehmetçiğe A Haber’den yeni yıl sürprizi

Bulunduğumuz bölge teröristlerin geçiş güzerhagı olarak kullanabileceği, aynı zamanda sızma ve saldırı yapabileceği, sınır hattından geçebileceği kritik stratejik bir nokta. Bu noktada her daim, nöbette gözetleme yaparak, aynı zamanda hareketler düzenleyerek teröristlerin buradan giriş yapmamasını sağlıyoruz. Girenleri de etkisiz hale getiriyoruz.

Biz burada devletimiz sayesinde zor şartları kolay kılıyor. Bu devletimizin ve Jandarma Teşkilatımızın kudretinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hiçbir sıkıntımız yok, burada olmaktan şeref ve gurur duyuyoruz.