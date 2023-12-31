“Hudut Kartalları” vatan nöbetinde! Görevdeki Mehmetçiğe A Haber'den yeni yıl sürprizi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 200 rakımlı Üs Bölgesi'nde görevli Mehmetçikler, evlerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzaklıktaki sınır hattında vatan nöbeti tutmanın gururunu yaşıyor. Kahraman Mehmetçiğimiz 2024'ü ailelerinden uzakta silah arkadaşlarıyla karşılıyorlar. A Haber özel yayınında Mehmetçiklerimiz aileleri ile telefonda görüşme imkanı bulundu. İşte o kahramanlarımızın o duygu dolu anları...
Mehmetçik, kuzey Irak sınırında terörle mücadelesini zorlu iklim ve arazi şartlarında yerli ve milli silahlarla kararlılıkla sürdürüyor.
İki ülkeye sınırın olduğu 3 bin 500 rakımlı bölgede PKK'lı teröristlere karşı mücadele yürüten hudut birlikleri, sınır hattını 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.
A Haber özel yayını ile Hakkari'de vatan nöbetini sürdüren kahramanlarımız ile buluştu. Mehmetçiklerimiz yeni yıla girerken aileleri ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi.
İşte kahramanlar askerlerimizin açıklamalarına öne çıkan satır başları:
Ben de burada birliğin ve arkadaşlarım adına hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmadınız, bizleri mutlu ettiniz.
Biz burada Jandarma Komandoları olarak kuzey Irak sınır hattında, 3bin 200, 3bin 500 rakımlı bu zorlu coğrafyada görev yaparken, sizlerin desteği ile ayaktayız.
Bulunduğumuz bölge teröristlerin geçiş güzerhagı olarak kullanabileceği, aynı zamanda sızma ve saldırı yapabileceği, sınır hattından geçebileceği kritik stratejik bir nokta. Bu noktada her daim, nöbette gözetleme yaparak, aynı zamanda hareketler düzenleyerek teröristlerin buradan giriş yapmamasını sağlıyoruz. Girenleri de etkisiz hale getiriyoruz.
Biz burada devletimiz sayesinde zor şartları kolay kılıyor. Bu devletimizin ve Jandarma Teşkilatımızın kudretinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hiçbir sıkıntımız yok, burada olmaktan şeref ve gurur duyuyoruz.
SINIRDA GÖREV YAPMAK NASIL BİR DUYGU?
Bu topraklarda Türk milleti adına benim için onur ve şeref verici. Bu üniformayı her giydiğimde bu topraklarda tekrar tekrar bu üniformayı terlettiğim için kendimle ve Türk milleti ile gurur duyuyorum.
Biz komandalar olarak her zaman daima güçlüyüz, hazırız ve cesaretimiz tüm dünyaya korku salıyor.
Ailem beni izliyordur. Hepsinin ellerinden gözlerinden öpüyorum ve hepsinin yeni yıllarını kutluyorum.
"VATAN BİZE EMANET"
7 yıldır görevdeyim, 3 yıldır burada görev yapıyorum. Komutanlarım ve arkadaşlarımın dediği gibi burada görev yapmaktan her zaman onur duydum. Sınır hattında vatanı korumaya her daim hazırız.
Başta annem ve babam olmak üzere, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Vatan bize emanet. Türk milleti dualarını eksik etmesin.
"OĞLUM SENİ SEVİYORUM"
5 yıldır görev yapıyorum. Burada ise 2.5 yıl oldu. Evliyim, bir tane de çocuğum var 1.5 yaşında. Oğlum seni seviyorum.
Biz her türlü şartlarda eğitim aldığımız için sıkıntı duymuyoruz. Vatanımız için her şeyi yapmaya hazırız. Her daim görev başındayız.
Sınırda görev yapmak herkese nasip olmayan bir şey. Biz bu durumda olduğumuz için mutluyuz. Hangi şartlarda olursa olsun, her zaman görevimizin başındayız.
GÖREVDEKİ MEHMETÇİĞE YENİ YIL SÜRPRİZİ
Ailemle yüz yüze olarak 7.5 ay önce görüştüm. Tabii ki ailemi çok özledim. Ancak dediğim gibi vatani nöbetteyiz. Her zaman görevimizin başındayız. Ailemi çok özledim. Ailemi görürsem çok duygulanırım.
Çok teşekkür ediyorum sizlere beni çok mutlu ettiniz. Uzun zamandır görüşemiyordum kendileriyle, çok sağ olun.
"DÜŞMAN BİZDEN KORKSUN"
Milletimiz bizler sayesinde güvendeyken, bizler de devletimiz tarafından İHA'lar ve SİHA'lar ve son teknoloji silahlarla güvende hissediyoruz. Son yıllardaki yerli ve milli silahlarımız ile işlerimiz daha kolaylaştı. Zaten aman vermiyorduk, bundan sonra da vermeyeceğiz. Düşman bizden korksun. Bulunduğumuz bölgede şuan bile İHA ve SİHA'ların bizleri izlediğini söyleyebilirim.
'Ara, bul, yok et' prensibi ile her zaman her yerdeyiz.
"HER TÜRLÜ ARAZİ ŞARTLARINDA GÖREV YAPMAYA HAZIRIZ"
Milletimiz rahat olsun, biz her daim göreve hazırız.
Bizim kamuflajlarımız -30 ve -40 dereceye kadar dayanıklı. Havanın veya arazinin soğuk veya engebeli olması Jandarma Komandoların araziye operasyona çıkması engel değil. Her türlü arazi şartlarında görev yapmaya hazırız.
Sırtımızdaki yük 30-35 kilo bazen bunun 40 kilograma çıktığı olabiliyor. İçerisinde sağlık malzemeler, temel ihtiyaçlar, yiyecek ihtiyaçları bulunuyor. Sınır bölgesinde görev yaptığımız için onurlu ve gururluyuz. Bu üniformayı giymekten şeref duyuyorum.
Evliyim. 3 yaşında bir çocuğum var. Onları en son 3-4 hafta önce gördüm. Onları çok özledim ve onların yeni yılını kutluyorum.
Oldukça zorlu hava şartları ile mücadele ediyoruz. Tüm komutanlarım ve silah arkadaşlarım ile birlikte bu görevi yapmaktan gurur duyuyorum. Yeni yılda başta ailem olmak üzere Jandarma Teşkilatımızın yeni yılını kutlarım.
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