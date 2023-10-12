Bombalanan Gazze enkaza döndü | İsrail kendi basınına itiraf etti! Katliam yapılıyor
İsrail-Hamas savaşında 6. güne girildi. Gazze hala İsrail güçleri tarafından kuşatma altında. Kara harekatı ise her an başlayabilir. A Haber sıcak bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Ekiplerimizden Emine Kavasoğlu son durumu canlı yayında anlattı.
Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçmiş ve 'savaştayız' demişti. Netanyahu'nun bu açıklamasından saatler sonra İsrail resmen Hamas'a savaş ilan etti. Gazze'yi ablukaya alan İsrail güçlerinin saldırıları sürüyor.
Emine Kavasoğlu bölgeden son durumu aktardı:
"Bizler şu anda Kudüs'teyiz. Bölge çok hareketli. Saatler 04.00'ü gösterdiğinde yeniden bombardıman altındaydı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ağır bombardıman yapıldığı belirtildi. Bombardımanın ne kadar süreceği belli değil ama her an sivil kayıplar artıyor. İsrail ordusunun yerli basına yaptığı açıklamalar var ve 3 bin hedefin vurulduğu belirtiliyor. Bunların 300'e yakınının Hamas hedefleri olduğu söylenmiş. Peki geri kalan 2 bin 700 neresi? İşte o hedefler bebeklerin, çocukların hayatını kaybettiği noktalar.
Şu ana kadar 22 bin 639 konut vuruldu. 10 sağlık kurumu, 48 hastane ve okul bombalanmadı. Gazze'de yaşayanların sığınabildikleri tek tük binalarda ölüm onları bulmaya devam ediyor. Gazze çadır kente dönene kadar İsrail durmayacağını söylüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'e yaklaştı. Saat 04.00'te başlayan bombardımanda en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Havada-karadan-denizden Gazze ölüm yağıyor.
Özellikle Gazze'nin batısı sabah saatlerinden itibaren deniden de vurulmaya başlandı. Her dakika can kayıpları ile karşı karşıya kalıyoruz. Bombardımanda kurtulup hayatta kalanları ise çok ağır bir kıtlık ve açlık bekliyor. BM'nin açıklamalarına göre sadece bu hafta 500 bin kişiye gıda karnesi dağıtılması gerekiyordu. Bunlara gıda karnesi verilemedi. Çok sert bir abluka var; su yok elektrik yok, tıbbi malzeme yok bunun yanında yakıt yok.
İnsanların gece birbirlerini görebildikleri tek an bombanın ateşi ile çıkan alevler arasında oluyor. Bölgede böyle bir insanlık dramı yaşanıyor. Ne kadar daha devam bilinmiyor ama İsrail Gazze'yi çadır kente çevireceğini söylüyor. Kara harekatı için tüm hazırlıklar tamam. Sınıra demirden bir duvar ördü İsrail. Toplan, tanklar, obüsler ve zırhlı araçlar Gazze şeridine sevk edildi. Her gün askeri sevkiyat yapılıyor.
Gazze'de bulunan Han Yunus bölgesi hem karadan hem denizden vurulmaya devam ediyor. Kara harekatı için ön cephede neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İsrail o noktalara geçiş izni vermiyor. İsrail insani koridor için izin vermiyor. Eğer insanlar bombadan sonra ayakta kalırsa açlık ve susuzluk bekliyor. Bundan sonra salgın hastalıklar başlayacak. Bölgede olanları anlatacak kelimeler bulunmuyor.
Hamas asla geri atmayacak bunu net şekilde ortaya koyuyor. Onların saldırıları da şiddetli şekilde devam ediyor. Hamas siyasi bir oluşum silahlı kanadı Kassam Tugayları var. İsrail sivil katliamına devam ettiği sürece geri adım atmayacaklarını açıkladılar. Hamas'ın roketleri tükenecek mi? Bunun hakkında bilgimiz yok ama bir destek açıklaması yapmadılar. Ancak her onlar da füze ve roket atıyorlar."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...
- KPSS şartı aramıyor! Türksat yüksek maaş ile 112 personel alımı yapacağını açıkladı! İşte başvuru ekranı…
- 12 EKİM 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE : 🌰 Fındık fiyatı ne kadar oldu, düştü mü? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
- Telefonunu kullanmayanların bağlantısı 24 saat içinde kesilecek! 1 yıl süre verilecek ve kara listeye alınacak
- BAŞVURULAR BAŞLADI! 12 Ekim KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? www.turkiye.gov.tr
- MİLLİ MAÇ TARİHİ 2023! Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!
- TCMB EKİM 2023 FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihleri...
- JGK lise mezunu uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı! İşte başvuru detayları ve ekranı
- Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...
- ALES geç başvuru tarihi 2023 | ALES/3 ne zaman yapılacak, sonuçları kaç yıl geçerli oalcak?
- LÖSEV iş başvuru ekranı ve şartları 2023 | Lise mezunu olmak yeterli! 15 farklı branşta iş ilanını duyurdu: İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir...