Bombalanan Gazze enkaza döndü | İsrail kendi basınına itiraf etti! Katliam yapılıyor

Emine Kavasoğlu bölgeden son durumu aktardı:

"Bizler şu anda Kudüs'teyiz. Bölge çok hareketli. Saatler 04.00'ü gösterdiğinde yeniden bombardıman altındaydı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ağır bombardıman yapıldığı belirtildi. Bombardımanın ne kadar süreceği belli değil ama her an sivil kayıplar artıyor. İsrail ordusunun yerli basına yaptığı açıklamalar var ve 3 bin hedefin vurulduğu belirtiliyor. Bunların 300'e yakınının Hamas hedefleri olduğu söylenmiş. Peki geri kalan 2 bin 700 neresi? İşte o hedefler bebeklerin, çocukların hayatını kaybettiği noktalar.