Filistinli doktor Mahmud Mustafa Othman A Haber’den dünyaya seslendi: Orta Doğu İsrail’den büyüktür!

5 GÜNDÜR BOMDARDIMAN SÜRÜYOR

Bu gelişmeler sonrası İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Başlatılan bu saldırı 5 gündür sürerken çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'a yönelik saldırılarının süreceği vurgularken Orta Doğu'yu değiştireceklerini belirtti. Ayrıca İsrail'in en yakın müttefiki olan ABD, en büyük savaş gemisini bölgeye gönderdi.