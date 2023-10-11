Filistinli doktor Mahmud Mustafa Othman A Haber'den dünyaya seslendi: Orta Doğu İsrail'den büyüktür!
İsrail tüm gücüyle Hamas'a saldırırken Gazze'ye bomba yağdırıyor. İşgalci İsrail'in düzenlediği saldırılar sonrası çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken bu kişilerin arasında küçük çocuklar da yer alıyor. Bölgede tansiyon giderek artarken Gazze'de Akademisyen olan Muhammed Hicci son durumu A Haber'de anlattı. Hicci enkaz altına kalanları hala çıkaramadıklarını ifade ederkeken büyük bir panik yaşandığının altını çizdi. Filistinli Doktor Prof.Dr. Mahmud Mustafa Othman ise "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya beşten büyüktür" demişti biz de "Orta Doğu İsrail'den büyüktür" diyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatırken, Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı. Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.
5 GÜNDÜR BOMDARDIMAN SÜRÜYOR
Bu gelişmeler sonrası İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Başlatılan bu saldırı 5 gündür sürerken çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'a yönelik saldırılarının süreceği vurgularken Orta Doğu'yu değiştireceklerini belirtti. Ayrıca İsrail'in en yakın müttefiki olan ABD, en büyük savaş gemisini bölgeye gönderdi.
BIDEN: İSRAİL'İN ARKASINDAYIZ
ABD Başkanı Joe Biden, "ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız." dedi.
"İLAVE ASKERİ DESTEĞE HAZIRIZ"
ABD'nin caydırıcılığını artırmak için bölgedeki askeri pozisyonunu güçlendirdiğini söyleyen Biden, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerini Doğu Akdeniz'e yönlendirdiklerini hatırlattı.
Biden, bu kapsamda gerektiğinde ilave askeri destek sunmaya hazır oldukları mesajını verdi.
Bölgede bu gelişmeler yaşanırken Gazze'de Akademisyen olan Muhammed Hicci son durumu A Haber'de anlattı.
"ENKAZ ALTINDAKİLERİ HALA ÇIKARAMADIK"
İşte Hicci'nin sözlerinde öne çıkanlar:
Bombalama devam ediyor. Çok sayıda şehidimiz var. Binlerce yaralımız var. Mahallelerimiz tanınmaz halde. Evler yıkıldı sokaklar tanınmaz halde. Enkaz altındakileri hala çıkaramadık.
SAĞLIK BAKANLIĞI YAKIT UYARISI YAPTI
Sağlık Bakanlığı kendileri için 4 günlük yakıtlarının kaldığını paylaştı. Büyük bir panik halindeyiz. Kısıtlı imkanlarla mücadele ediyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkaramıyoruz.
"ORTA DOĞU İSRAİL'DEN BÜYÜKTÜR"
Filistinli Doktor Prof.Dr. Mahmud Mustafa Othman da A Haber'de bölgedeki durumu değerlendirdi.
Mahalleler tamamen yok edildi. Bu tam bir katliam ve insanlık suçudur. İslam alemi ve komşu ülkelerinden somut bir tepki gelmeli. Bir destek gösterilmeli ve adımlar atılmalıdır. Orta Doğu İsrail'den büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımız "Dünya beşten büyüktür" demişti biz de "Orta Doğu İsrail'den büyüktür" diyoruz.
"İSRAİL İKİNCİ TOKADI KALDIRAMAZ"
İsrail tüm köylerin boşaltılmasını istedi. Güney cephe daha hareketli olacak gibi duruyor. İsrail kara harekatı için hazırlıklarını yapıyor. İsrail 2 gün içinde kara harekatı yapacağını duyurmuştu ama harekat yok ortada. Çünkü İsrail şu an ikinci bir tokat kaldıramaz. O yüzden İsrail zorda kalmadıkça bence kara harekatı yapmayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta 11 Ekim puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Fosfor bombası nedir, ne işe yarar? (Beyaz fosfor) Fosfor bombasının etkileri nelerdir?
- Güneş tutulması ne zaman olacak 2023? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Burçlara etkisi...
- Fiyatları 300 ila 400 bin TL arasında değişiyor! Piyasanın en hızlı satılan 2. El araç modellerinin listesi
- SGK, SSK Bağkur'luya zam müjdesi duyuruldu! En düşük emekli maaşına yeni düzenleme! 2024 Ocak'ta ek zam + refah payı! 7.500 TL alanlar...
- Ücretsiz internet başladı mı, ne zaman? Öğrencilere bedava 10 GB internet kampanyası başvuru şartları neler?
- SOSYAL YARDIM BAŞVURU SAYFASI E-DEVLET | Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır 2023? Erzak gıda, yakacak, eğitim, para yardımı...
- Ara tatiller kalkıyor mu? Okullarda birinci ve ikinci ara tatiller kaldırılacak mı? MEB son dakika açıklaması!
- KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 GSB ile KYK burs başvuruları ayın kaçında başlayacak?
- Faydası uçup gidiyor! Maden suyunu bilmeden zararlı hale dönüşüyor! Uzmanlar dikkat edilmesi gereken hususu açıkladı
- 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı başlangıç tarihi | Ramazan ne zaman, hangi ay ve tarihte? 2024 Diyanet dini günler takvimi!