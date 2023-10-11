Mossad görmezden mi geldi? Gerçekten görmedi mi? Yusuf Alabarda A Haber’de anlattı

Refah sınır kapısı kapalı olsa da biz biliyoruz ki yıllardan bu yana Gazze şeridine yönelik uygulanan blokajdan dolayı bu tüneller lojistik ikmalin sağlandığı çok önemli bir nokta vazifesi görüyor.

İsrail'in içerisindeki siyasi istikrarsızlık güvenlik bürokrasisinin çok daha yoğun bir şekilde politize edilmesini sağladı. Bu istihbarat zafiyetini oluşturan en temel argüman da olabilir.