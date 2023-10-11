Mossad görmezden mi geldi? Gerçekten görmedi mi? Yusuf Alabarda A Haber'de anlattı
İsrail istihbaratı Mossad, Hamas'ın operasyonunu görmezden mi geldi? Yoksa gerçekten görmedi mi? Demir Kubbe hava savunma sistemi nasıl delindi? Savunma – Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İsrail - Hamas çarışması 5. gününde de sürüyor. İsrail istihbararı Mossad'ın operasyonlarla ilgili açığı ise hala tartışılmaya devam ediyor. Mossad, Hamas'ın operasyonunu görmezden mi geldi? Yoksa gerçekten görmedi mi?
Savunma – Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"İKİSİ DE DEĞİL"
İşte o açıklamalardan satır başları; İsrail tarafından öngörülen husus roket atışları. Mossad bu konuyu görmezden gelerek Netanyahu'nun kendi iktidarını pekiştirmek için göz mu yumdu? Yoksa Mossad gerçekten göremedi mi? İkisi de değil.
Herkes şunu konuşuyor bu olay aslında Mossad bunu görmedi mi? Şunu niye konuşmuyoruz Hamas öğrenen bir örgüt olarak kendisini bu süre içerisinde 2016'dan bu yana İsrail'in açık noktalarını teyit ve tespit anlamında kendini geliştirmiş. Bunu bütün uluslararası alanda yapılan analizlerde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Gerek kullandıkları paramotorlar gerekse istihbarata karşı koyma teknikleri.
MOSSAD'IN HAMAS'IN İÇİNDE İSTİHBARATI YOK MUYDU?
Mossad gibi bir örgütün Hamas gibi bir örgütün içinde insan istihbaratı yapacak bir personeli yok muydu? Elbette vardı ama öylesine istihbarata karşı koyma teknikleri uygulanmış ki bu konuyla ilgili şaşırtıcı yanıltıcı mesajlar da İsrail tarafına bol miktarda verilmiş.
DEMİR KUBBE NASIL YETERSİZ KALDI?
Demir Kubbe'deki hava savunma sistemleri yetersiz kaldı. O yüzden birçok yere atılan roketler düştü. ABD'den çıkıp İsrail'e doğru ilerleyen donanmasının içinde ne var? Komplike silah sistemleri. Onların içerisinde İsrail'in Demir Kubbe'sini destekleyecek hassas vuruş kabiliyeti olan hava savunma mühimmatı dahil olmak üzere İsrail'e yönelik bir takviye olduğunu düşünüyorum.
Mossad bu işi görmüştür ama ciddiye alma kapasitesinde bir sıkıntı olmuştu.
Hamas bu konuyla ilgili kendini geliştirmiştir. Rahatlıkla adapte olabilen bir yapı sistemi var Hamas'ın.
Hamas bu bölgede tek direniş örgütü değil.
Refah sınır kapısı kapalı olsa da biz biliyoruz ki yıllardan bu yana Gazze şeridine yönelik uygulanan blokajdan dolayı bu tüneller lojistik ikmalin sağlandığı çok önemli bir nokta vazifesi görüyor.
İsrail'in içerisindeki siyasi istikrarsızlık güvenlik bürokrasisinin çok daha yoğun bir şekilde politize edilmesini sağladı. Bu istihbarat zafiyetini oluşturan en temel argüman da olabilir.
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