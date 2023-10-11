Mossad Hamas'ın planını neden deşifre edemedi? İsrail ve Batı'dan istihbarat teorisi: Teknoloji devini sorumlu tuttular
7 Ekim Cumartesi sabahı Hamas, işgalci İsrail devletine sürpriz bir saldırı gerçekleştirerek, başta Mossad olmak üzere ülkenin büyük bir istihbarat zaafı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. İsrail'in yapılan bu operasyon karşısında yetersiz kalmasının faturası ise teknoloji devi Huawei'ye kesildi.
Hamas liderlerinin, İsrail istihbaratının hacklemesini engelleyen yüksek güvenlikli Huawei telefonları ve elektronik cihazları kullandığını söyleyen bir teori internette en çok konuşulan konu oldu.
Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı şu paylaşımda bulundu: "İsrail, güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla Hamas'ın İsrail'e bir işgal gerçekleştirme planlarını nasıl tespit edemedi?!"
Bunun ardından cevap olarak, "Huawei! Evet, son 30 ayı aşkın süredir Hamas liderleri ve militanları Huawei'nin telefonlarını, tabletlerini ve dizüstü bilgisayarlarını kullandı!" denildi.
Öte yandan başka bir sosyal medya kullanıcı ise şu ifadeleri kullandı: "Görünüşe bakılırsa Hamas liderleri Batılı istihbarat servislerinin dinlemelerini engellemek için Huawei'nin telefonlarını kullanmışlar. ABD'nin Huawei'den neden bu kadar nefret ettiğini şimdi anlayabiliyoruz. Hassas bilgilerinizin CIA'e sızdırılmasını istemiyorsanız Huawei telefon satın alın."
Google ve diğer ABD teknoloji şirketlerinin Çinli şirketin kendi sistemlerini kullanmasını engelleyerek Huawei'yi Çin dışında hacklenmesi kolay olmayan kendi kurum içi sistemlerini geliştirmeye zorladığını gerekçe göstererek Huawei telefonlarını kırmanın neden bu kadar zor olduğunu ayrıntılı olarak açıkladı.
İSRAİL İSTİHBARATININ ÇÖKÜŞÜ
İsrailli uzman ve analistler, Gazze'deki Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırıyı, "İsrail istihbaratının çöküşü" şeklinde yorumladı ve yaşanan bu şokun uzun süre devam edecek etkileri olacağını belirtti.
İSRAİL, UZUN SÜRECEK BİR ŞOK YAŞIYOR
İsrail Maariv gazetesi yayımladığı haberde, Hamas'ın İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenlediğini ve bunun büyük bir istihbarat zaafı olduğunu yazdı. Yediot Ahronot gazetesi de Hamas'ın saldırısının, hükümetin başarısızlığı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu gazete, "hayali terör örgütlerine dönük uzun süredir devam eden aşağılamanın, kaçmanın zor olduğu bir kabusa ve uzun süre İsraillilerin peşini bırakmayacak bir şoka dönüştüğünü" vurguladı.
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