Mossad Hamas’ın planını neden deşifre edemedi? İsrail ve Batı’dan istihbarat teorisi: Teknoloji devini sorumlu tuttular

İSRAİL, UZUN SÜRECEK BİR ŞOK YAŞIYOR

İsrail Maariv gazetesi yayımladığı haberde, Hamas'ın İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenlediğini ve bunun büyük bir istihbarat zaafı olduğunu yazdı. Yediot Ahronot gazetesi de Hamas'ın saldırısının, hükümetin başarısızlığı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu gazete, "hayali terör örgütlerine dönük uzun süredir devam eden aşağılamanın, kaçmanın zor olduğu bir kabusa ve uzun süre İsraillilerin peşini bırakmayacak bir şoka dönüştüğünü" vurguladı.

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