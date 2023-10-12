İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 6. gün! Gazze enkaza döndü | İşte dakika dakika yaşananlar





01.38 Hamas, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.

01.13 Fas, Cezayir ve Ürdün dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunurken, uluslararası camiaya da acil müdahale çağrısı yaptı.



01.06 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti.