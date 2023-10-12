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İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 6. gün! Gazze enkaza döndü | İşte dakika dakika yaşananlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 6. gün! Gazze enkaza döndü | İşte dakika dakika yaşananlar

Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan İsrail - Hamas arasındaki savaşta 6. güne girerken, bombardıman altındaki Gazze karanlığa büründü. Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.

Dünyanın gözü cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamasının ardından, Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı. Diğer yandan silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.

İsrail-Filistin savaşı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İşte İsrail ile Hamas arasındaki savaştan dakika dakika yansıyan tüm gelişmeler...

09.34 CNN: Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "(İsrail'de) teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

09.20 İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı.

09.00 İsrail'den kara harekatı açıklaması: Kara harekatı için henüz karar verilmedi

05.07 İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

04.30 Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu

03.26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

02.55 İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildiğini duyurdu.



01.38 Hamas, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.

01.13 Fas, Cezayir ve Ürdün dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunurken, uluslararası camiaya da acil müdahale çağrısı yaptı.

01.06 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti.



00.17 Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi.

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