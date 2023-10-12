Bombalanan Gazze enkaza döndü | İsrail kendi basınına itiraf etti! Katliam yapılıyor

İsrail-Hamas savaşında 6. güne girildi. Gazze hala İsrail güçleri tarafından kuşatma altında. Kara harekatı ise her an başlayabilir. A Haber sıcak bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Ekiplerimizden Emine Kavasoğlu son durumu canlı yayında anlattı.

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