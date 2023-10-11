İsrail Gazze’de yasaklı fosfor bombası kullandı! İşte o anlar…
Gazze’ye ölüm yağdıran insan haklarını hiçe sayan 2,5 milyon insanı adeta açık bir hapishaneye kapatan İsrail, Gazze’de yasaklı fosfor bombası kullandı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
İsrail, Gazze'de, yasaklı fosfor bombası kullanıyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını açıkladı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı bilgisi verildi. İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bomba, içerdiği parçacıkların hava ile temas etmesiyle yanmaya başlıyor ve yıkıcı etkiye neden oluyor.
Fosfor buharının solunması, akciğerlerde ani hasarlara yol açarak kişinin nefes kesiyor. İç organlarda yanmaya neden olan fosfor, vücudun dışında çok az belirti gösteriyor. Kimyasal madde içeren patlayıcının sivillerin bulunduğu bölgelerde kullanılması ise yasak.
New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti. İsrail 2014'te koruyucu hat operasyonunda Tuffah, Şecaiyye ve Zeytun semtlerini fosfor bombalarıyla vurmuştu.
İSRAİL-HAMAS SAVAŞI!
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
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