Hamas’ın saldırısı önceden biliniyor muydu? İsrail amacı neydi?

Aslında İsrail, hiçbir zaman vazgeçmediği bir rüyayı gerçekleştirmek için attığı adımlardan bir tanesidir. Diğer tarafta Netanyahu'nun özellikle iç politikada kaybettiği siyasi itibarı yeniden kazanmak adına kullandığı başka bir dinamiktir. Bunların hepsinin ötesinde bu sürece gelinmesi için özellikle İsrail son dönemde çok yoğun olarak Gazze'deki 2,5 milyon insana yönelik insanlık dışı eylemler var. Yerleşimcilerin orada yapmış olduğu ciddi eylemler var. İsrail bu süreci hazırlamıştır ve bunun sorumlusudur. İslam dünyanın bu gidişata dur demesinin zamanı geldi. Bir araya gelerek hareket etmesi gerekir."

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