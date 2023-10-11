"Hamas İsrailli çocukları öldürüyor" iddiaları yalanlandı! Batı medyasına net çağrı: Profesyonel gazetecilik yapın

"HAMAS ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR" İDDİASI YALAN ÇIKTI

Söz konusu iddiaların "Filistin halkına ve direnişine iftira atmak üzere İsrail'in uydurduğu hikayelerden ibaret olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Bu iftiraların sonuncusu da çocukların kesilerek öldürüldüğü ve sivillerin hedef alındığı oldu." denildi.

Herhangi bir araştırma yapılmadan İsrail hikayesini benimseme ve onun yanında yer almanın "medyanın çöküşü" olarak yorumlandığı açıklamada, bu tür iddialarla İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "katliam suçlarının üstünün örtülmeye çalışıldığı" ifade edildi.