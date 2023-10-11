"Hamas İsrailli çocukları öldürüyor" iddiaları yalanlandı! Batı medyasına net çağrı: Profesyonel gazetecilik yapın
İsrail, Filistin'de büyük bir katliam yaparken özellikle batı medyasında Hamas'ın yaptığı saldırılarda İsrailli çocukları öldürdüğü iddia edildi. Ancak bu iddialar yalanlanırken Hamas, Batı medyasını profesyonel olmaya çağırdı. İşte detaylar...
Hamas, İsrail'deki saldırıları sırasında çocukların öldürüldüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak, Batı medyasını "profesyonel" olmaya davet etti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de çocukların öldürüldüğüne dair Batı'daki bazı medya organlarında yer alan iddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtildi.
"HAMAS ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR" İDDİASI YALAN ÇIKTI
Söz konusu iddiaların "Filistin halkına ve direnişine iftira atmak üzere İsrail'in uydurduğu hikayelerden ibaret olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Bu iftiraların sonuncusu da çocukların kesilerek öldürüldüğü ve sivillerin hedef alındığı oldu." denildi.
Herhangi bir araştırma yapılmadan İsrail hikayesini benimseme ve onun yanında yer almanın "medyanın çöküşü" olarak yorumlandığı açıklamada, bu tür iddialarla İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "katliam suçlarının üstünün örtülmeye çalışıldığı" ifade edildi.
BATI MEDYASINA PROFESYONEL OLUN MESAJI
Gazze Şeridi'ndeki sivillerin elektrik, su, gıda ve tıbbi hizmetlerden mahrum bırakılmasını "toplu katliam" olarak niteleyen Hamas, askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı saldırılarıyla İsrail'in askeri ve güvenlik oluşumlarını hedef aldığını, sivillere zarar verilmediğini vurguladı.
Açıklamada, İsrail'den yana durmakla suçlanan Batı medyasına, "profesyonel gazetecilik" yapma çağrısında bulunuldu.
NE OLMUŞTU?
Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Kassam Tugayları'nın "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddiaları ortaya atılmıştı.
İsrail Ordu Sözcülüğüne yöneltilen soruda "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" denildi.
Sözcülük verdiği yanıtta "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok" ifadelerini kullandı.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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