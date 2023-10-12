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A Haber çatışma bölgesinde

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Giriş: 12.10.2023 17:40
İsrail saldırılarında Gazze’de can kaybı bin 354’e yükseldi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Aşkelon’dan bölgedeki son durumu aktardı.
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A Haber çatışma bölgesinde
A Haber çatışma bölgesinde
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