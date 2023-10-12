A HABER ÇATIŞMA BÖLGESİNDE! Obüsler ateşlendi İsrail sivilleri katlediyor

İsrail-Hamas savaşında 6. güne girildi. Gazze hala İsrail güçleri tarafından kuşatma altında. Kara harekatı ise her an başlayabilir. Gazze sınırında ise sürekli olarak patlama sesleri geliyor. A Haber sıcak bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Emine Kavasoğlu'ndan İsrail obüslerinin sivilleri vurduğu noktadan son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN