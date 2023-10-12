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A HABER ÇATIŞMA BÖLGESİNDE! Obüsler ateşlendi İsrail sivilleri katlediyor

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 14:09
İsrail-Hamas savaşında 6. güne girildi.  Gazze hala İsrail güçleri tarafından kuşatma altında. Kara harekatı ise her an başlayabilir. Gazze sınırında ise sürekli olarak patlama sesleri geliyor. A Haber sıcak bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Emine Kavasoğlu'ndan İsrail obüslerinin sivilleri vurduğu noktadan son durumu aktardı.
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