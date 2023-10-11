İsrail soykırımına ABD desteği! Bölgeyi neler bekliyor? Uzman isimden ezber bozan yorum

Burada özellikle Kassam Tugayları'nın hem cesaret hem inançla mücadeleyi yürütmüş olması özellikle de İsrail'in son dönemde yapmış olduğu zulme karşı bir direnme kahramanlığını sergileme harekatı olarak bunu değerlendirebiliriz. Artık bölgede yeni bir tarih yazıldı. Bu saatten sonra İsrail'in bölgedeki etkin bir güç her şeyi yapabilir, Demir Kubbe ile her şeyi önleyebilir şeklindeki imajı çizildi. Bu saatten sonra hem bölge devletleri hem de İsrail'e karşı mücadele eden Filistinli örgütler İsrail'e karşı daha kapsamlı bir mücadele gerçekleştirme noktasında ve başarıya ulaşma noktasında ciddi bir inanç içerisine girmiştir.