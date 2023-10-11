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İsrail soykırımına ABD desteği! Bölgeyi neler bekliyor? Uzman isimden ezber bozan yorum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.10.2023
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İsrail soykırımına ABD desteği! Bölgeyi neler bekliyor? Uzman isimden ezber bozan yorum

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail adete bir soykırıma kalkıştı. Gazze’ye elektrik-su ve gıda kesildi bölge abluka altına aldı. Kara harekatı için hazırlıklar olurken bölgede çoğu çocuk ve kadın bine yakın sivil can verdi. Peki bölgeyi neler bekliyor? A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Dr. Veli Fatih Güven, “Yapılan harekatı dikkate aldığımızda muazzam bir askeri harekat olarak Kassam Tugayları’nın kapasitesini geliştirdiğini ve İsrail’e her alanda cevap verebileceğini görüyoruz. Artık bu harekat karşısında İsrail’in o övülmüş, şişirilmiş askeri harekatlarının pek başarılı olmayacağını görüyoruz.” dedi.

İsrail-Hamas arasındaki savaş nedeniyle siviller zor durumda. İsrail'in elektrik ve suyunu keserek tam ablukaya aldığı Gazze'de yoğun bir bombardıman var. Evlerini terk edenlerin sayısı 300 bine yaklaşıyor. Hamas'ın rehin tuttuğu kişilerin aileleri de endişeli bir bekleyiş içinde. Gazze'den Mısır'a bir insani koridor oluşturulması gündemde.

Peki bölgede neler olacak? Savaş nereye gidecek? Gelişmeleri A Haber'de değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Dr. Veli Fatih Güven, "Yapılan harekatı dikkate aldığımızda muazzam bir askeri harekat olarak Kassam Tugayları'nın kapasitesini geliştirdiğini ve İsrail'e her alanda cevap verebileceğini görüyoruz. Artık bu harekat karşısında İsrail'in o övülmüş, şişirilmiş askeri harekatlarının pek başarılı olmayacağını görüyoruz." dedi.

Terör ve güvenlik uzmanı Dr. Veli Fatih Güven: Hamas ve burada olan kadrolar hem gayrinizami harp konusunda hem de konvesiyonel mücadeleye uygun şekilde yetiştirilmiş durumda. Yapılan harekatı dikkate aldığımızda muazzam bir askeri harekat olarak Kassam Tugayları'nın kapasitesini geliştirdiğini ve İsrail'e her alanda cevap verebileceğini görüyoruz. Artık bu harekat karşısında İsrail'in o övülmüş, şişirilmiş askeri harekatlarının pek başarılı olmayacağını görüyoruz.

Burada özellikle Kassam Tugayları'nın hem cesaret hem inançla mücadeleyi yürütmüş olması özellikle de İsrail'in son dönemde yapmış olduğu zulme karşı bir direnme kahramanlığını sergileme harekatı olarak bunu değerlendirebiliriz. Artık bölgede yeni bir tarih yazıldı. Bu saatten sonra İsrail'in bölgedeki etkin bir güç her şeyi yapabilir, Demir Kubbe ile her şeyi önleyebilir şeklindeki imajı çizildi. Bu saatten sonra hem bölge devletleri hem de İsrail'e karşı mücadele eden Filistinli örgütler İsrail'e karşı daha kapsamlı bir mücadele gerçekleştirme noktasında ve başarıya ulaşma noktasında ciddi bir inanç içerisine girmiştir.

Son 5 gündür devam eden saldırılara karşı en ufak bir geri adım atmayan hem mücadeleyi sürdürecek kararlığı göstermesi hem de mevcut saldırılarını sürdürmesi İsrail'e karşı büyük bir harekatın başladığını göstermektedir. Yaklaşık 70 yıldır süren mücadelede yeni bir aşamaya girilmiş durumda. Artık İsrail yeni hesap yapmak durumunda. Filistin ile oturup 2 devletli ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacak şekilde bir anlaşma yapacağına inanıyorum.

Orta Doğu yıkılacak, devlet İsrail'in kontrolü altına girecek gibi kara propagandalar yapılması yanlıştır. Kassam Tugayları'nın şu kararlı ve yiğit mücadelesi İsrail'e geri attıracak durumdadır. İsrail "büyük bir savaş sonu yok" dese de aslında kafalarının gerisinde büyük bir korkuyu yaşadıklarını değerlendiriyorum. Filistinliler lehine yeni durum ortaya çıkacak.

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