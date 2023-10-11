İsrail'in başkenti Tel Aviv'den kaçış yoğunluğu! Havalimanına akın ediyorlar
Türk Hava Yolları'nın, İsrail'e yapılan uçuşları durdurma kararının ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait iki uçak İstanbul'a indi. İsrailli yolcular arasında kadın ve çocuklu ailelerin çoğunlukta olması dikkat çekti. Ayrıca turistik bir seyahat için İsrail'de bulunan Arjantinli bir turist grubu da aktarmalı olarak ülkelerine dönmek için İstanbul'a gelen yolcular arasında yer aldı.
Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' ve İsrail'in karşılık olarak Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Ülkelerinden ayrılmak isteyen başta İsrail vatandaşları olmak üzere, Türkiye uçuşlarına yoğun talep var.
Ancak THY akşam saatlerinde Tel Aviv uçuşlarına ikinci bir bildirime kadar ara verildiğini duyurdu. Uçuşların durdurulması kararı öncesinde İsrail'den kalkan TK6881 ve TK787 sefer sayılı uçaklar havalandı. TK6881 sayılı Tel Aviv uçağı 18.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yolculardan bazıları İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak ABD ve Avrupa'daki ülkelere gitti. Bazı yolcular ise İstanbul'u tercih etti.
"TEL AVİV'DE HAVALİMANINDA ÇOK UZUN KUYRUKLAR VAR"
Kardeşiyle aktarmalı olarak ABD'ye gitmek için İstanbul'a gelen yolculardan biri de İsrail vatandaşı Rebecca Satloff oldu. Tel Aviv'de yaşadığını belirten Satloff, "Şu anda Türkiye'deyiz. Buradan ne yazık ki Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz. Aktarma uçuşuyla Los Angeles'a gideceğiz. Türkiye'de olmak güzel. Bunun için çok minnettarız. Tel Aviv'de havalimanında çok uzun kuyruklar var. İnsanlar uçuş için yalvarıyor. Bu uçuşlara çok para ödedik" diye konuştu.
ARJANTİNLİ TURİST GRUP İSRAİL'DEN AYRILIP İSTANBUL'A GELDİ
Uçaktaki yolcular arasında turistik seyahat için İsrail'de bulunan Arjantinli bir turist grubu yer aldı. Çıkan olayların ardından Tel Aviv'den ayrılıp İstanbul'a gelen grubun bir kaç gün Türkiye'de kalacağı öğrenildi. THY'nin Tel Aviv'den kalkan TK787 sefer sayılı son uçağı da saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
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