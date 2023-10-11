İsrail devlet televizyonu duyurdu: ABD insani koridor için diğer ülkelerle çalışmalara başladı
İsrail'e destek vermek için en büyük uçak gemisini gönderen ve bir de mühimmat dolu uçağını bölgeye yollayan ABD'nin Gazze şeridinde bir insani koridor oluşturmak istediği iddia edildi. İsrail devlet televizyonu tarafından yapılan haberde bölgeye kara operasyonu yapılmasının ihtimalinin arttığının altı çizildi. İşte detaylar...
ABD'nin Filistinliler ve Amerikan vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesinde kullanılmak üzere bir insani koridor oluşturmak için diğer ülkelerle birlikte çalıştığı belirtildi.
İNSANİ KORİDOR MU OLUŞTURULACAK?
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.
Söz konusu hazırlıklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatacağına dair tahminlerin arttığı bir dönemde geldi.
NEREYE YERLEŞTİRİLECEKLER?
Haberde, Gazze Şeridi'nden tahliyesine izin verilecek Filistinlilerin kimler olduğu ya da Mısır'dan sonra nereye yerleşeceklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinden bir yetkili KAN'a yaptığı açıklamada, "Mısırlılar adına konuşamayacağını ancak onların buna izin vereceğinden emin olduğunu" ifade etti.
Mısır'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
BIDEN: İSRAİL'İN ARKASINDAYIZ
ABD Başkanı Joe Biden, "ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız." dedi.
"İLAVE ASKERİ DESTEĞE HAZIRIZ"
ABD'nin caydırıcılığını artırmak için bölgedeki askeri pozisyonunu güçlendirdiğini söyleyen Biden, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerini Doğu Akdeniz'e yönlendirdiklerini hatırlattı.
Biden, bu kapsamda gerektiğinde ilave askeri destek sunmaya hazır oldukları mesajını verdi.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda da 950 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin yaralandığı bildirilmişti. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 130 kişi yaralandı.
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