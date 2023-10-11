İsrail devlet televizyonu duyurdu: ABD insani koridor için diğer ülkelerle çalışmalara başladı

NEREYE YERLEŞTİRİLECEKLER?

Haberde, Gazze Şeridi'nden tahliyesine izin verilecek Filistinlilerin kimler olduğu ya da Mısır'dan sonra nereye yerleşeceklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinden bir yetkili KAN'a yaptığı açıklamada, "Mısırlılar adına konuşamayacağını ancak onların buna izin vereceğinden emin olduğunu" ifade etti.

Mısır'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.