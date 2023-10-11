Filistin- İsrail savaşında flaş! İsrail sivilleri hedef alarak savaş suçu işledi! O bomba insana değdiği anda…

Siyonist İsrail ile mazlum Filistin halkı arasında geçtiğimiz cumartesi günü alevlenen ve yayılan büyük savaşta dehşete düşüren gelişmeler yaşanıyor. İsrail, sivil ayrımı gözetmeksizin Gazze'ye bombalar yağdırmakta. Sivil ölümlerinin 1000'e yaklaştığı bölgeden Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan çok korkunç bir bilgilendirme yapıldı. Bakanlık, İsrail'in apaçık savaş suçu işlediğini açıkladı. Öte taraftan İsrail'in kullandığı bir bomba ile ilgili detay gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika dünya haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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