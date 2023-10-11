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Haberler Galeri Filistin- İsrail savaşında flaş! İsrail sivilleri hedef alarak savaş suçu işledi! O bomba insana değdiği anda…

Filistin- İsrail savaşında flaş! İsrail sivilleri hedef alarak savaş suçu işledi! O bomba insana değdiği anda…

Siyonist İsrail ile mazlum Filistin halkı arasında geçtiğimiz cumartesi günü alevlenen ve yayılan büyük savaşta dehşete düşüren gelişmeler yaşanıyor. İsrail, sivil ayrımı gözetmeksizin Gazze'ye bombalar yağdırmakta. Sivil ölümlerinin 1000'e yaklaştığı bölgeden Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan çok korkunç bir bilgilendirme yapıldı. Bakanlık, İsrail'in apaçık savaş suçu işlediğini açıkladı. Öte taraftan İsrail'in kullandığı bir bomba ile ilgili detay gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika dünya haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 11:44
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Filistin- İsrail savaşında flaş! İsrail sivilleri hedef alarak savaş suçu işledi! O bomba insana değdiği anda…

İsrail, günlerdir Gazze'yi bombalıyor. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu başlatmasının ardından sivilleri hedef alan İsrail'in uluslararası yasaklı olan fosfor bombası kullandığı bildirildi.

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Filistin- İsrail savaşında flaş! İsrail sivilleri hedef alarak savaş suçu işledi! O bomba insana değdiği anda…

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi.

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Filistin- İsrail savaşında flaş! İsrail sivilleri hedef alarak savaş suçu işledi! O bomba insana değdiği anda…

FİLİSTİN AÇIKLADI: İSRAİL YASAKLI BOMBA KULLANIYOR

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

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Filistin- İsrail savaşında flaş! İsrail sivilleri hedef alarak savaş suçu işledi! O bomba insana değdiği anda…

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

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Filistin- İsrail savaşında flaş! İsrail sivilleri hedef alarak savaş suçu işledi! O bomba insana değdiği anda…

Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.