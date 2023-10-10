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Haham Elahanan Beck İsrail soykırımını böyle dillendirdi: Barışın tek yolu Filistin'e topraklarını iade etmek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Haham Elahanan Beck İsrail soykırımını böyle dillendirdi: Barışın tek yolu Filistin’e topraklarını iade etmek

Hamas’ın Aksa Operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan İsrail, Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Haham Elahanan Beck isimli hahamın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Beck, "Kutsal topraklarda barışın tek çözümü vardır. Yani 1948 öncesine dönmek ve denizden karaya işgal edilen tüm toprakları Filistin toplumuna iade etmek. Dünyada başkalarının topraklarını işgal ederek mağdur olduğunu iddia eden tek toplum İsrail toplumudur" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

HAHAM BECK'İN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken Haham Elahanan Beck'in duruma İşgalci İsrail ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.


"BARIŞIN TEK YOLU FİLİSTİN TOPRAKLARINI İADE ETMEK"
"Kutsal topraklarda barışın tek çözümü vardır" diyen Beck, "Yani 1948 öncesine dönmek ve denizden karaya işgal edilen tüm toprakları Filistin toplumuna iade etmek" dedi.

Sözlerini sürdüren haham, "Dünyada başkalarının topraklarını işgal ederek mağdur olduğunu iddia eden tek toplum İsrail toplumudur" ifadelerini kullandı.

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