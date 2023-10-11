Gazze'ye kara harekatı olur mu? Mısır sınırı açar mı?

İsrail olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker dizdi. İsrail Gazze'de tam abluka uyguluyor siviller zor durumda. Stratejist – Siyaset Bilimci Dr. Mehmet Bozkuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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