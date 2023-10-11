İsrail soykırımına ABD desteği! Bölgeyi neler bekliyor? Uzman isimden ezber bozan yorum

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail adete bir soykırıma kalkıştı. Gazze’ye elektrik-su ve gıda kesildi bölge abluka altına aldı. Kara harekatı için hazırlıklar olurken bölgede çoğu çocuk ve kadın bine yakın sivil can verdi. Peki bölgeyi neler bekliyor? A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Dr. Veli Fatih Güven, “Yapılan harekatı dikkate aldığımızda muazzam bir askeri harekat olarak Kassam Tugayları’nın kapasitesini geliştirdiğini ve İsrail’e her alanda cevap verebileceğini görüyoruz. Artık bu harekat karşısında İsrail’in o övülmüş, şişirilmiş askeri harekatlarının pek başarılı olmayacağını görüyoruz.” dedi.

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