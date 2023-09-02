Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı açıklandı! Kim, ne kadar zam alacak?

Emre Gülşen'in öne çıkan sözleri:

"Toplu sözleşme görüşmeleri 1 ay sürdü ve "Perşembe" günü sonuçlandı. Ağustos başında başlayan görüşmeler için Memur-Sen ilk teklif olarak 3'er aylık zamlar talep etti. 2024 yılı için yüzde 35-10-15-10 olmak üzere 2025 yılı için yüzde 25-15 zam talep etti. Yani 2 yılda toplam yüzde 110 zam talebi vardı masada. Bunların yanında refah payı ve sosyal yardım da istendi.