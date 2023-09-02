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Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı açıklandı! Kim, ne kadar zam alacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı açıklandı! Kim, ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Peki kim, ne kadar alacak? Ocak ayında yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen anlattı.

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı Hakem Heyeti kararı ile belli oldu. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Perşembe günü alınan kararla memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacak. 6 aylık enflasyon zam oranını aşarsa o oranda enflasyon farkı ödenecek. Peki kim, ne kadar alacak? Ocak ayında yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç'in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen anlattı.

Emre Gülşen'in öne çıkan sözleri:

"Toplu sözleşme görüşmeleri 1 ay sürdü ve "Perşembe" günü sonuçlandı. Ağustos başında başlayan görüşmeler için Memur-Sen ilk teklif olarak 3'er aylık zamlar talep etti. 2024 yılı için yüzde 35-10-15-10 olmak üzere 2025 yılı için yüzde 25-15 zam talep etti. Yani 2 yılda toplam yüzde 110 zam talebi vardı masada. Bunların yanında refah payı ve sosyal yardım da istendi.

Hükümet ise 14 Ağustos'ta ilk teklifini açıkladı. 2024 yılı için 6'şar aylık olmak üzere yüzde 14-9 olarak 2025 yılı içinde yüzde 6-5 zam teklifi masaya kondu. Daha sonra hükümet 2. zam teklifini masaya getirdi. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam masaya geldi.

Tabi taraflar arasında mali haklar konusunda anlaşma sağlanamayınca konu Hakem Heyeti'ne gitti. Hakem Heyeti de kamu tarafının yani Çalışma Bakanlığının yapmış olduğu 2. teklifi kabul eti. Buna göre memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı da belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Peki açıklanan zamlar maaşlar nasıl yansıyacak? 2024 yılı yeni ücretler yüzde 44,42'li bir zam ile belli olacak. Bilindiği gibi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini var. Şu anda bu tahmin yüzde 62'ye kadar yükselmiş durumda. 6 aylık enflasyon tahminimiz ise yüzde 35 civarında. Temmuz ayında memurlar yüzde 6'lık bir ücret artışı almıştı. İşte yüzde 6'yı 6 aylık yüzde 35'lik enflasyon farkından düştüğümüz zaman yüzde 29 kalıyor.

İşte elde ettiğimiz yüzde 29'a 2024 ocak ayı zammı olan yüzde 15 eklersek yüzde 44,42'lik bir maaş artışı gerçekleşiyor. Yani memurlara 2024 ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 44,42 olacak. Peki maaşlara nasıl yansıyacak? Onu da hesapladık.

Şu anda en düşük memur aylığı seyyanen zam ile 22 bin 17 lira çıkmıştı, yüzde 44,42 zamla en düşük memur maaşı 32 bin 110 lira olacak. Şube müdürü maaşı 32 bin 451 TL'den 46 bin 847 TL'ye çıkacak.

26 bin 642 TL olan yeni başlayan öğretmen maaşları ocak ayında yapılacak yüzde 44,42'lik zam ile birlikte 38 bin 476 TL'ye çıkacak. Şu anda 29 bin 512 TL olan polis maaşları ise sene sonunda yapılacak olan yüzde 44,42'lik zam ile birlikte 42 bin 621 TL olacak.

Şu anda 48 bin 11 TL olan profesörler yıl sonunda maaşlarına gelecek yüzde 44,42'lik zamla beraber 69 bin 482 TL maaş alacaklar. Tabi burada memur emeklilerimizin de maaşını hesapladık. En düşük emekli memur aylığı 9 bin 877 TL'den yüzde 44,42'lik zamla 14 bin 13 TL'ye çıkacak.

2024'ün temmuz ayında tekrardan yüzde 10'luk bir ücret artışını memurlarımız alacak. Geçtiğimiz temmuz ayında ise herhangi toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen memurlara 8 bin 77 TL seyyanen bir maaş artışı yapıldı."

İşte kalem kalem memur maaşları! İŞTE KALEM KALEM MEMUR MAAŞLARI!
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