Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklisine 5 bin TL ikramiye! Cumhuriyet Bayramı’nda emekliler ikramiye alacak mı?

Emekliye 5 bin TL ikramiye söylentileri yine SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin yeni gündemini oluşturmaya başladı. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla 7500 TL olan emekli taban aylıkların yükseltilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmeye deva ediyor. Lakin bu zamla ek olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı adı altında emekliye tek seferlik 5 bin TL ikramiye verilmesinin planlandığı da konuşılanlar arasında.