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Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklisine 5 bin TL ikramiye! Cumhuriyet Bayramı’nda emekliler ikramiye alacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklisine 5 bin TL ikramiye! Cumhuriyet Bayramı’nda emekliler ikramiye alacak mı?

Emekliye 5 bin TL ikramiye söylentiler tüm SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin gündemine bomba gibi düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile emekli aylıklarında düzenleme çalışmaların tam gaz devam ettiği dönemde 5 bin TL emekli ikramiyesi tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte detalar….

Emekliye 5 bin TL ikramiye söylentileri yine SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin yeni gündemini oluşturmaya başladı. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla 7500 TL olan emekli taban aylıkların yükseltilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmeye deva ediyor. Lakin bu zamla ek olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı adı altında emekliye tek seferlik 5 bin TL ikramiye verilmesinin planlandığı da konuşılanlar arasında.

EMEKLİYE 5 BİN TL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerine bir defaya mahsus 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı adı altında İkramiye verilmesi gündeme geldi.

Bilindiği üzere emeklilerin 7 bin 500 TL taban maaşların yeniden düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Söz konusu çalışmalarla birlikte 5 bin TL emekli ikramiyesinin de detaylarının belli olması bekleniyor.

Emeklilere verilmesi planlanan 5 bin TL ikramiyeye ilişkin henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Herhangi bir açıklama yapılması ile beraber detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE EN DÜŞÜK 10.000 TL TABAN MAAŞ

SGK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan emeklilere de tıpkı memur ve memur emeklilerinin alacağı gibi bir zam oranının yapılması beklenirken, en düşük emekli maaşının da 7500 TL'den 10 bin TL düzeyine yükseltilmesi ihtimali bulunuyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

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