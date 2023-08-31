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Haberler Galeri Memur zammı son dakika 2024 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışıyla tablo netleşiyor! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....

Memur zammı son dakika 2024 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışıyla tablo netleşiyor! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....

Son dakika gelişmesine göre, toplu sözleşme zammının belirlenmesi için gerçekleştirilen dördüncü toplantının ardından hakem heyeti, kararını bugün kamuoyuna duyuracak. Özellikle 'Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?' sorusu açıklamayla cevap bulacak. Önemli bir rol üstlenen toplu sözleşme zammı 2024-2025 döneminde memur maaşlarına yansıyacak artışın belirlenmesinde kritik bir faktör olacak. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 08:06
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Memur zammı son dakika 2023 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışı tabloyu netleştirdi! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....

6 milyonu aşkın memur ve emekli, heyecanla toplu sözleşme zammı açıklamasını bekliyor. Farklı iş kollarındaki çalışanlar arasında sosyal haklar konusunda sağlanan anlaşma sonrasında, şimdi gözler hakem heyetinin vereceği kararda yoğunlaşıyor. Bu karar, memur ve emekli zammının yanı sıra, 2,4 milyonu aşan sayıda vatandaşın aldığı 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşını da etkileyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur zammı son dakika 2023 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışı tabloyu netleştirdi! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....

Hakem Kurulu, saat 10.00'da son kez toplanacak.

Memur ve emeklisinin 2024-2025 zam oranları bugün belli olacak.

Toplu sözleşme zammı ile;

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar artacak?

İşte tablo tablo memur, emekli, 65 yaş, engelli ve engelli bakım maaşı hesapları...

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Memur zammı son dakika 2023 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışı tabloyu netleştirdi! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDA KARAR GÜNÜ

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4. toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için uygulanacak toplu sözleşme zammı belirlenecek. Hakem heyeti kararını yarın açıklayacak. Bu zam oranları aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belirlenirken referans değer olarak masada yer alacak.

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Memur zammı son dakika 2023 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışı tabloyu netleştirdi! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....

Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyor.

Yaklaşık 3 hafta süren müzakerelerin ardından Kamu işveren Heyeti ile yetkili Konfederasyon Memur-Sen, genel zam oranlarında anlaşamazken, 11 iş kolunda ise uzlaşma sağlandı.

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Memur zammı son dakika 2023 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışı tabloyu netleştirdi! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....

HÜKÜMETİN MEMUR ZAMMI İÇİN SON TEKLİFİ NE OLDU?

Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi süreci sona tamamlandı. Hükümetin zam teklifi şöyle gerçekleşti:

*2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10

*2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5

NOT: Zam oranları konusunda son sözü hakem heyeti söyleyecek. Karar açıklandığı zaman yeni maaş zammı tabloları ahaber.com.tr'de olacak.