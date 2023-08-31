Memur zammı son dakika 2024 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışıyla tablo netleşiyor! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....

Son dakika gelişmesine göre, toplu sözleşme zammının belirlenmesi için gerçekleştirilen dördüncü toplantının ardından hakem heyeti, kararını bugün kamuoyuna duyuracak. Özellikle 'Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?' sorusu açıklamayla cevap bulacak. Önemli bir rol üstlenen toplu sözleşme zammı 2024-2025 döneminde memur maaşlarına yansıyacak artışın belirlenmesinde kritik bir faktör olacak. İşte son gelişmeler...