İYİ Parti milletvekili Selcan Taşçı "Bu oy düştüyse kimin yüzünden düştü?" diyerek CHP medyasına yüklendi: Bu tepkiyi kim organize etti?

İKİ İSMİN ÖNÜNÜ KAPATANLARA ENGEL OLAMADIM ÖZÜR DİLERİM

Milletimizin sevgisini kazanıp, Sayın Erdoğan'a karşı, belirgin şekilde üstünlük kuran, iki adayımız oldu. Yaptığımız tüm kamuoyu araştırmalarında, ki buna, Türkiye'nin en köklü, en itibarlı araştırma şirketleri dahildir, bu iki arkadaşımızın, rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. İstisnasız, tüm araştırmalarda, bu sonucu gördük. Bunun da ötesinde, 3 sene boyunca, il il, ilçe ilçe yaptığımız ziyaretlerde, milletimizin bize açıkça söyledikleri de, bu sonucu doğruladı. Ve bunun üzerine, ben de, milletimize bir söz verdim. "13'üncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak." dedim. Hatta bunun için, samimiyetimden şüphe duyulmasın diye, kendi adaylığımdan feragat ettim. Çünkü ben, seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için, iktidarı sandıkta yenmenin, yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun, kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle, yüce Türk Milleti'nden, özür diliyorum. Ben, bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için, elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim! Önleri kesilmek istendiğinde, yardımlarına koştum, yanlarında durdum. Ama onları paçalarından tutup, aşağı çekenlere engel olamadım. Özür dilerim! Ben, milletimizin, omuzlarında taşıdığı, umudunu bağladığı, bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına, kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım.