İYİ Parti milletvekili Selcan Taşçı "Bu oy düştüyse kimin yüzünden düştü?" diyerek CHP medyasına yüklendi: Bu tepkiyi kim organize etti?
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı katıldığı canlı yayında İYİ Parti'ye yönelik eleştirilere yanıt verirken CHP medyasına yüklendi. Taşçı, mağlubiyetin sebebi olarak İYİ Parti'yi gösterenlere güldüklerini söylerken "Bu oy düştüyse kimin yüzünden düştü. Bu tepkiyi İYİ Parti'ye karşı kim organize etti? Muhalefet yüzde 60'la kazanıyordu o yorumculara göre." diyerek CHP medyasını hedef aldı. Taşçı ayrıca yerel seçimlerdeki ittifakla kazanılan bazı belediyelerde İYİ Parti'nin muhatap alınmadığını söylerken partilerinin yok sayıldığını söyleyerek CHP'li belediye başkanlarına tepki gösterdi. İşte detaylar...
Seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden ancak seçimlerdeki hezimet sonrasında yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bay Kemal'i nefsine yenik düşmekle suçladı.
KOLTUĞUNDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEYİ DÜŞÜNMEDİ
Akşener yaptığı açıklamada "Bu yolda, hiçbir fedakârlıktan da kaçınmadık. Meselemiz, Türkiye olduğu için; nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki, nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz, "önce millet, önce memleket" dedik. Ama ne yazık ki, "önce şahsım, önce ben" diyenlerle uğraştık. Biz, milletimizin geleceği için, kendi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Ama ne yazık ki, Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık." dedi.
İKİ İSMİN ÖNÜNÜ KAPATANLARA ENGEL OLAMADIM ÖZÜR DİLERİM
Milletimizin sevgisini kazanıp, Sayın Erdoğan'a karşı, belirgin şekilde üstünlük kuran, iki adayımız oldu. Yaptığımız tüm kamuoyu araştırmalarında, ki buna, Türkiye'nin en köklü, en itibarlı araştırma şirketleri dahildir, bu iki arkadaşımızın, rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. İstisnasız, tüm araştırmalarda, bu sonucu gördük. Bunun da ötesinde, 3 sene boyunca, il il, ilçe ilçe yaptığımız ziyaretlerde, milletimizin bize açıkça söyledikleri de, bu sonucu doğruladı. Ve bunun üzerine, ben de, milletimize bir söz verdim. "13'üncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak." dedim. Hatta bunun için, samimiyetimden şüphe duyulmasın diye, kendi adaylığımdan feragat ettim. Çünkü ben, seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için, iktidarı sandıkta yenmenin, yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun, kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle, yüce Türk Milleti'nden, özür diliyorum. Ben, bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için, elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim! Önleri kesilmek istendiğinde, yardımlarına koştum, yanlarında durdum. Ama onları paçalarından tutup, aşağı çekenlere engel olamadım. Özür dilerim! Ben, milletimizin, omuzlarında taşıdığı, umudunu bağladığı, bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına, kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU DA ELEŞTİRDİ
Onlara, bu ateşten gömleği giydiremediğim için, özür dilerim! Allah şahittir ki; Ne yaptıysam, seçimleri kazanmak için yaptım. Ne yaptıysam; Önümüzdeki tarihi yol ayrımında, milletimiz kazanabilsin diye yaptım. Ne yaptıysam; Umut yaşasın, milletin iradesi, sonuca yansısın diye yaptım. Ve ne yaptıysam, bugün de arkasındayım. Keşke herkes, bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi. Ama maalesef olamadılar. Onlar adına da özür dilerim.
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı katıldığı canlı yayında CHP medyasına yüklenirken partiye yönelik eleştirilere yanıt verdi.
OY ORANININ SORUMLUSU CHP MEDYASI
Mağlubiyetin sebebi olarak İYİ Parti'yi gösterenlere için için gülüyoruz. İYİ Parti'nin oyu yüzde 15-16 ama düştü diyor bazı yorumcular. Bu oy düştüyse kimin yüzünden düştü. Bu tepkiyi İYİ Parti'ye karşı kim organize etti? İYİ Parti muhalif seçmenin hedefi haline getirildi. Muhalefet yüzde 60 kazanıyordu o yorumculara göre.
ÖNCE DÖNÜP KENDİNİZE BAKIN
Önce dönüp kendinize bakın. İYİ Parti çok fazla sabır gösterdi. Truva atı dediler, namussuz demedik. Sifonu çekmedik. Bu laflar Akşener'e söylendi.
İYİ PARTİ'YE MUHATAP ALMAYAN BELEDİYELER OLDU
Yangında terk edilecek ilk ekip İYİ Parti oldu. Yerelde ittifak yaptık ve ittifak belediyeleri oldu. İttifakla seçilip sonrasında İYİ Parti'yi muhattap almayan belediyeler oldu. İYİ Parti'yi yok saydılar.
BEDEL ÖDEMEK ZORUNDA KALDIK
Bu bizi seçmen karşısında zor durumda bıraktı. Bizimle ilgili olmayan işler yüzünden bedel ödemek zorunda kaldık.
Yandaş TELE 1 ekranlarına konuk olan Hukukçu Salim Şen Akşener'in sözlerini ağır sözlerle eleştirmişti.
ALDIĞIN OY ORANININ HESABINI VER
Şen "Masadan kalkıp 3 gün sonra "Adayımız Kılıçdaroğlu" demeyecektiniz. Bu seçimin kaybedilmesinde en büyük sorumlu Akşener ve İYİ Parti'dir. Yüzde 9.9 oranına düşen oylarının hesabını ver. Yüzde 20'leri zorluyoruz diyordunuz." ifadelerini kullanmıştı.
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