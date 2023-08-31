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Haberler Galeri Memur zammı tamam sırada emekli zammı var! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler | Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

Memur zammı tamam sırada emekli zammı var! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler | Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

Memurların zam oranı belli oldu, kim ne kadar alacak? Son zamla beraber maaşlar ne oldu? Ocakta maaşlar nasıl hesaplanacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Emekliye yeni zamda hangi olası senaryolar öne çıkıyor? Hangi çalışmalar yapılıyor, kök maaşa zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 31.08.2023 22:17 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 22:19
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Memur zammı tamam sırada emekli zammı var! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler | Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam kararı verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur zammı tamam sırada emekli zammı var! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler | Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

Peki memurların zam oranı belli oldu, kim ne kadar alacak? Son zamla beraber maaşlar ne oldu? Ocakta maaşlar nasıl hesaplanacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Emekliye yeni zamda hangi olası senaryolar öne çıkıyor? Hangi çalışmalar yapılıyor, kök maaşa zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman ve Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Memur zammı tamam sırada emekli zammı var! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler | Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman: Ağustos ayı içerisinde 2 yılda 1 toplu sözleşmeler yapılıyor. 7'nci toplu sözleşme de 1 Ağustos'ta başlamıştı.

Hakem Kurulu bundan öncekilerde olduğu gibi uzlaşmazlıklarda daha çok kamu işvereninin teklifine yakın bir kabul oluyor bu sefer de öyle oldu.

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Memur zammı tamam sırada emekli zammı var! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler | Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

İlk 6 ay için %15 artı enflasyon farkı. Enflasyon farkı toplu sözleşmelerde açıkça belirtiliyor. Eğer memur maaşı enflasyonun altında bir zam görürse bu durumda enflasyon farkı gelerek memur maaşını enflasyona karşı ezilmesini engelliyor.

2024 ocak ayı için enflasyon farkı 2023'ün son 6 aylık enflasyonu.

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Memur zammı tamam sırada emekli zammı var! İşte emekli zammına ilişkin son kulisler | Enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?

2023'ün temmuz ile aralık arasındaki enflasyon farkı yüzde 6'yı geçerse geçen kısmı enflasyon farkı olarak maaşa yansır. Diyelim ki enflasyon açıklandı. Enflasyon farkı yüzde 33 kabul edildi. Bu durumda 6 puanı düştüğünüzde 27 kalıyor.