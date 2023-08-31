Memura kira yardımı geldi mi? Memura kira yardımı ne kadar olacak?

Memura kira yardımı masaya yatırıldı. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde Memur- Sen ve Türkiye Kamu-Sen masaya taşıyacakları teklifleri arasında memura kira yardımı da yer alıyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memurlara ve emeklilere 2 yılda toplam yüzde 110 artış istediklerini söyledi. 2024'teki artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını beklediklerini aktaran Yalçın, "Önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam istediklerini duyurmuştu. Bu zamlara ek olarak memura kira yardımı da sunulan teklifler arasında en çok dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.