Memura kira yardımı geldi mi? Memura kira yardımı ne kadar olacak?
Memura kira yardımı 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında en çok merak edilen detaylar arasından yerini aldı. Alınacak yeni karar ile birlikte memura aylık 7 bin 650 lira destek sağlanacağı ön görünüyor..
Memura kira yardımı masaya yatırıldı. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde Memur- Sen ve Türkiye Kamu-Sen masaya taşıyacakları teklifleri arasında memura kira yardımı da yer alıyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memurlara ve emeklilere 2 yılda toplam yüzde 110 artış istediklerini söyledi. 2024'teki artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını beklediklerini aktaran Yalçın, "Önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam istediklerini duyurmuştu. Bu zamlara ek olarak memura kira yardımı da sunulan teklifler arasında en çok dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
MEMUR KİRA YARDIMI NE KADAR?
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde masaya yatırılan memura kira yardımı teklifleri arasından aylık 7 bin 650 liralık bir ödeme bulunuyor
MEMURA KİRA YARDIMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri an itibari ile gerçekleştiriliyor. Açıklamanın yapılması ile birlikte detaylara ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
MEMURA ZAM HARİCİNDEKİ TEKLİFLER NELER?
- Enflasyon farkı dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilsin ve en az 2 puan artırımlı ödensin.
- Toplu sözleşme ikramiyesi aylık bin lira olsun.
- 1. dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600 olsun.
- Memurlara aylık 7 bin 650 lira kira yardımı yapılsın.
- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilsin.
- Eş yardımı 2 bin, çocuk yardımı 500 liraya çıkarılsın, aile yardımı emeklilere de verilsin.
- Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlensin.
- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilsin ve tazminatları 2025 yılı sonuna kadar ödensin.
- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılsın.
- Fazla çalışma, harcırah, arazi tazminatı, giyecek ve yemek yardımları artırımlı ödensin.
- Kadın kamu görevlilerinin ücretli doğum izinleri 32 hafta olsun.
- Doğum yardımı 5 bin 98, evlenme yardımı 24 bin 215, ölüm yardımı 19 bin 372 lira olarak ödensin.
- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilsin, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı sağlansın.- Memurlara verilen 8 bin 77 lira seyyanen zam emekli memurlara da yansıtılsın
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