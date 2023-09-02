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Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı açıklandı! Kim, ne kadar zam alacak?

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 16:55
Güncelleme:02.09.2023 16:57
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Peki kim, ne kadar alacak? Ocak ayında yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen anlattı.
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