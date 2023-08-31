Gözler Hakem Kurulu'nun kararında! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tahminini A Haber ekranlarında duyurdu
Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlanırken memur maaşlarına yapılan olan zam miktarı bugün Hakem Heyeti'nin alacağı kararla netleşecek. A Haber ekranlarında en düşük memur maaşına yönelik tartışmalar yapılırken Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin zam tahminini açıkladı. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam sürecine ilişkin açıklama yaptı.
ZAM BUGÜN BELLİ OLUYOR
Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecini başarıyla tamamladığını, maaş artışına yönelik son sözün Hakem Heyeti'nde olduğunu belirten Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir." diye konuştu.
HİÇKİMSEYİ EZDİRMEYECEĞİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini belirten Işıkhan, "Hakem Heyeti'nin vereceği karar nihai karardır. Hizmet kollarında ve uzlaştığımız 341 maddede kamu çalışanlarımıza önemli haklar sağladık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
SON TOPLANTI BUGÜN
Mali hakları görüşmek üzere yarın son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.
Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.
NE OLMUŞTU?
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında en düşük memur maaşının ne kadar olacağına yönelik tahminde bulundu.
3 MADDE BUGÜN OYLANACAK
Hükümetin verdiği son teklifin değişmediğini görüyoruz. 50 maddede uzlaşma sağlandı. Saatler sonra hakem kurulu 3 maddeyi oylayacak. Zam oranı, refah payı ve enflasyon farkı ödemesi oylanacak maddeler arasında. Karar oy çokluğuyla alınacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN TL OLABİLİR
En düşük maaş 22 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 15 civarında bir zam olursa enflasyonla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 43'lük bir zam bekleniyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 32 bin TL civarında olacak.
Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak ise yaptığı açıklamada emekli maaşlarında da beklentilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
YENİ BİR DÖNÜŞÜM OLABİLİR
Memurlara 8 bin TL seyyanen zam verilince emeklilerde de bir beklenti oluştu. Prim ödemelerinde de bir dengesizlik oldu emekli maaşlarında. Bu konuda yapısal bir dönüşüm gerekiyor.
EMEKLİLERLE İLGİLİ EKİM'DE DÜZENLEME
Yılbaşından önce emeklilerle ilgili düzenleme ekim ayında olabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman 2023? Konferans Ligi kura çekimi hangi gün çekilecek?
- Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak? 2023 - 2024 kırtasiye yardımı ödeme takvimi açıklandı mı?
- YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM son duyurular...
- Galatasaray'dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...
- GSB personel alımı ne zaman yapılacak 2023? GSB 11.455 personel alımı başvuru kayıtları başladı mı?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
- TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı?
- 16 milyon emekliye müjdeler sıralandı! O tarih dikkat çekiyor! Enflasyon farkı, kök maaşa zam, refah payı...
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru belgeleri...
- Aile dizisi ne zaman başlıyor 2023? Aile dizisi final mi yapacak, kaçıncı bölümde bitecek? Yeni sezon tarihi...
- SGK, SSK, Bağ-Kur'luya yeni maaş taslağı geldi! Emekli maaşlarında %41.88 oranla hesaplar değişti! 7.500 TL maaş alana 9.984 TL! İntibak, seyyanen artış...
- Ders seçimi ne zaman? 2023-2024 üniversite ders kayıt işlemi nasıl yapılır? e-Devlet üniversite kayıt ekranı!