31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Gözler Hakem Kurulu'nun kararında! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tahminini A Haber ekranlarında duyurdu

Gözler Hakem Kurulu'nun kararında! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tahminini A Haber ekranlarında duyurdu

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
ABONE OL
Gözler Hakem Kurulu’nun kararında! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tahminini A Haber ekranlarında duyurdu

Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlanırken memur maaşlarına yapılan olan zam miktarı bugün Hakem Heyeti'nin alacağı kararla netleşecek. A Haber ekranlarında en düşük memur maaşına yönelik tartışmalar yapılırken Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin zam tahminini açıkladı. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam sürecine ilişkin açıklama yaptı.

ZAM BUGÜN BELLİ OLUYOR

Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecini başarıyla tamamladığını, maaş artışına yönelik son sözün Hakem Heyeti'nde olduğunu belirten Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir." diye konuştu.

HİÇKİMSEYİ EZDİRMEYECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini belirten Işıkhan, "Hakem Heyeti'nin vereceği karar nihai karardır. Hizmet kollarında ve uzlaştığımız 341 maddede kamu çalışanlarımıza önemli haklar sağladık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

SON TOPLANTI BUGÜN

Mali hakları görüşmek üzere yarın son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

NE OLMUŞTU?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında en düşük memur maaşının ne kadar olacağına yönelik tahminde bulundu.

3 MADDE BUGÜN OYLANACAK

Hükümetin verdiği son teklifin değişmediğini görüyoruz. 50 maddede uzlaşma sağlandı. Saatler sonra hakem kurulu 3 maddeyi oylayacak. Zam oranı, refah payı ve enflasyon farkı ödemesi oylanacak maddeler arasında. Karar oy çokluğuyla alınacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN TL OLABİLİR

En düşük maaş 22 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 15 civarında bir zam olursa enflasyonla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 43'lük bir zam bekleniyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 32 bin TL civarında olacak.

Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak ise yaptığı açıklamada emekli maaşlarında da beklentilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

YENİ BİR DÖNÜŞÜM OLABİLİR

Memurlara 8 bin TL seyyanen zam verilince emeklilerde de bir beklenti oluştu. Prim ödemelerinde de bir dengesizlik oldu emekli maaşlarında. Bu konuda yapısal bir dönüşüm gerekiyor.

EMEKLİLERLE İLGİLİ EKİM'DE DÜZENLEME

Yılbaşından önce emeklilerle ilgili düzenleme ekim ayında olabilir.

Gözler Hakem Kurulu’nun kararında GÖZLER HAKEM KURULU'NUN KARARINDA

Zamlar belli oluyor! İşte son hesaplamalar

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA