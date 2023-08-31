2024-2025 memur TİS zam oranları oranı belli oldu! Toplu Sözleşme Zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? Hakem heyetinin kararı ne oldu?
Toplu sözleşme zammının maaşlara ne zaman yansıyacağı sorusu, günün en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bugün hakem heyetinin vereceği kararın ardından, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 maaş artışlarına dair kritik bir detay açıklanacak. Belirlenen zam oranlarının, çalışanların maaşlarına ne zaman yansıyacağına detaylar araştırılıyor. İşte merak edilenlerin cevapları...
Toplu sözleşme zammı maaşlara ne zaman yansıyacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün hakem heyetinin vereceği kararın ardından memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 maaş artışları hakkında önemli bir detay belli olacak. Zam oranlarının maaşa ne zaman yansıyacağına ilişkin detaylar ise haberimizde...
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Toplu sözleşme zammı 2024-2025 döneminde memur maaşlarına yansıyacak artışın belirlenmesinde kritik bir faktör olacak. Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte zam oranları maaşlara yansıyacak.
TİS ZAMMI BELLİ OLDU!
Memura 2024 yılı için ilk 6 ayı için yüzde 15, son 6 ayı için yüzde 10
2025 yılında ilk 6 ay için yüzde 6 son 6 ay için yüzde 5'lik zam yapılacağı açıklandı.
HÜKÜMETİN MEMUR ZAMMI İÇİN SON TEKLİFİ NE OLDU?
Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi süreci sona tamamlandı. Hükümetin zam teklifi şöyle gerçekleşti:
*2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10
*2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5
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