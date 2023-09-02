TEKNOFEST Ankara’da 4. gün! ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol A Haber’de

Bu sene Türkiye ilk defa ürettiği bir hava savunma sistemini ihraç etmiş olacak. Alçak irtifada bunu yapmış olacağız. Belki ilk defa orta irtifa hava savunma sisteminin de müttefik bir ülkeye teklifini verdik. Ordumuza bu sistemleri verdiğimiz gibi dost ve müttefik ülkelere ihracat aşamasına geldik. Bunun dışında İHA'ların faydalı yüklerini de biz geliştiriyoruz."

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