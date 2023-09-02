TEKNOFEST Ankara’da 4. gün! ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol A Haber’de
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı 4. gününde de devam ediyor. Teknoloji ve bilim meraklıları yerli ve milli olarak üretilen teknolojik araçlara yoğun ilgi gösteriyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol A Haber’e konuk oldu ve önemli değerlendirmelerde bulundu.
Başkent'te TEKNOFEST heyecanı 4. hününde devam ediyor. Teknoloji ve bilim meraklıları TEKNOFEST 'e büyük ilgi gösteriyor. Teknolojinin kalbinin attığı yerde ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol A Haber'e konuk oldu ve önemli değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Akyol'un öne çıkan sözleri:
"Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da bir gurur tablosuna şahitlik ediyoruz. Binlerce vatandaşımız buraya geliyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız buraya akın ediyor. Türk milletinin Milli Teknoloji Hamlesi'ne nasıl sahip çıktığının göstergesidir. Biz de teknoloji merakının küçük yaşta ortaya çıkması için destek sağlıyoruz. Burada bir tekno macera standımız var. Çocuklarımızın gelişimi için onlara burada bir uzay deneyimi sunuyoruz.
Burada son teknoloji ürünlerimizi vatandaşlarımızla gençlerimizle buluşturarak onlara bir motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Buraya da önemli ürünlerimizin bir kısmını getirdik. Hava sistemlerimizi ilk defa milletimize açık bir organizasyona getirdik. Siper ve Hisar burada. Türkiye ihracat odaklı savunma sanayinde büyüyor. ASELSAN'da aynı anlayışla hareket ediyor.
Bu sene Türkiye ilk defa ürettiği bir hava savunma sistemini ihraç etmiş olacak. Alçak irtifada bunu yapmış olacağız. Belki ilk defa orta irtifa hava savunma sisteminin de müttefik bir ülkeye teklifini verdik. Ordumuza bu sistemleri verdiğimiz gibi dost ve müttefik ülkelere ihracat aşamasına geldik. Bunun dışında İHA'ların faydalı yüklerini de biz geliştiriyoruz."
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