Memur zammı milyonları etkiledi! Kıdem tazminatı tavanı artıyor! Kim ne kadar alacak?





NASIL UYGULANIYOR?

Kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayında yüzde 17.55 artışla 23 bin 489 lira 83 kuruşa çıkarılmıştı. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısında işten ayrılan çalışanlara çalıştığı her yıl için en çok 23 bin 489 lira tazminat ödeniyor. Giydirilmiş brüt kazancı bu tutarın altında olanlara kendi maaşı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat veriliyor. Tazminat tavanı, Ocak ayında da yeni memur maaş katsayısıyla yükselecek. Brüt ücreti 23 bin 489 liranın üzerinde olan işçiler bu artıştan etkilenecek.